Новосибирцы получили в WhatsApp рассылку о ворах, преследующих детей после школы

Рассылку получают родители школьников средних классов

В родительских группах в мессенджере WhatsApp в Новосибирске появилась информация об опасности для детей, которых преследуют до дома после школы, чтобы обворовать квартиры. В полиции заявили, что это тот редкий случай, когда такая опасность действительно есть, — в ведомство поданы уже три заявления о подобных случаях.





«Преступники наблюдают за нашими детьми, которые самостоятельно идут домой из школы, выслеживают их, под разными предлогами просят зайти в дом (воды попить, ребёнка переодеть и пр.) или просят телефон ребёнка, как-то благовидно объясняя свою просьбу. В результате подобных действий пострадали уже несколько человек, живущих недалеко от школы», — говорится в одной из рассылок, которую получили родители учеников одной из школ в Центральном районе.







Также в сообщении сказано, что сотрудники полиции просят сообщить педагогам и родителям об опасности, чтобы они провели профилактические беседы с детьми.







Сообщения появились в родительских чатах в последние два дня





В Главном управлении МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в рассылке содержится достоверная информация — в городе действительно происходят такие случаи. «По Центральном району было три заявления по поводу попыток незаконного проникновения в жилище, — подтвердили в пресс-службе полиции. — Технология примерно такая [как приводится пример в рассылке]. Могут попасть в квартиру, начать говорить про порчу, что нужно золото, чтобы снять порчу, и так далее».





В полиции отметили, что это стандартный вид мошенничества, жертвами которого в основном становятся пожилые люди, а также младшие школьники. С детьми в областном управлении МВД рекомендуют проводить профилактические беседы.







Осенью в родительских чатах появилось сообщение о женщине, которая якобы пытается увести детей из школ после того, как просит себя сфотографировать на фоне осенних деревьев.