На трассе поймали Land Cruiser с оружием и мёртвыми косулями
Автоинспекторы остановили иномарку с охотниками-нелегалами
Сотрудники Госавтоинспекции остановили на омской трассе Toyota Land Cruiser 200, при обыске которого нашли оружие, топор и туши трёх убитых косуль.
По информации ГУ МВД по Новосибирской области, иномарку с охотниками-нелегалами заметили в Коченёвском районе около 6:00 накануне, 22 ноября.
«В машине находилось двое жителей Новосибирска в возрасте 43 и 55 лет. При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили разделанные туши животных, по фрагментам которых установили, что это мясо косуль. <...> Выяснилось, что подозреваемые, не имея соответствующего разрешения, совершили отстрел 3 косуль», — сообщили в пресс-службе областной полиции.
Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).
В начале августа власти Новосибирской области разрешили охотникам застрелить три сотни лосей и больше двух тысяч косуль за год. После этого Росгвардия провела рейд, во время которого у охотников-нарушителей забрали 161 ружьё.
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Александр Сильченко
Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области