На трассе поймали Land Cruiser с оружием и мёртвыми косулями

Сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов — в салоне было оружие с оптическим прицелом и мясо косуль





Сотрудники Госавтоинспекции остановили на омской трассе Toyota Land Cruiser 200, при обыске которого нашли оружие, топор и туши трёх убитых косуль.





По информации ГУ МВД по Новосибирской области, иномарку с охотниками-нелегалами заметили в Коченёвском районе около 6:00 накануне, 22 ноября.





«В машине находилось двое жителей Новосибирска в возрасте 43 и 55 лет. При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили разделанные туши животных, по фрагментам которых установили, что это мясо косуль. <...> Выяснилось, что подозреваемые, не имея соответствующего разрешения, совершили отстрел 3 косуль», — сообщили в пресс-службе областной полиции.





Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).





В начале августа власти Новосибирской области разрешили охотникам застрелить три сотни лосей и больше двух тысяч косуль за год. После этого Росгвардия провела рейд, во время которого у охотников-нарушителей забрали 161 ружьё.

