Налетай — подорожает: метро не будет ограничивать продажу жетонов перед повышением цен

Перед прошлым повышением тарифов новосибирцы запаслись 100 тысячами жетонов

С 1 декабря стоимость проезда в метро вырастет до 22 рублей
С 1 декабря стоимость проезда в метро вырастет до 22 рублей


Власти Новосибирска не стали ограничивать продажу жетонов в одни руки из-за предстоящего повышения проезда.


«Доля продаж жетонов среди других способов оплаты проезда в метрополитене не выросла. Вводить ограничение на продажу жетонов не планируется», — ответили на запрос НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.


С 1 декабря 2018 года в Новосибирске стоимость проезда на метрополитене поднимется на 2 рубля — до 22 рублей.


В 2013 году, перед тем, как цены на проезд в метро выросли сразу на 3 рубля, жители Новосибирска за неделю скупили про запас 100 тысяч жетонов.


«По данным метрополитена, обычно они сколько продают в кассах, столько потом в турникетах и обнаруживают. А сейчас жетонов продано на 100 тысяч больше, чем использовано», — говорил в январе 2013 года представитель мэрии. Несмотря на это, ограничения на продажу жетонов также не вводились.


Ажиотаж с покупкой жетонов впрок подтверждал в 2013 году и тогдашний начальник метрополитена Владимир Кошкин. При этом он подчёркивал, что в течение нескольких месяцев метро должно полностью перейти на карточную оплату, которая полностью исключит использование жетонов и сделает запасы экономных пассажиров бессмысленными. 


«Кто купили 100–150 жетонов, они успеют реализовать [их]. Но те, кто покупает за 2–3 раза по 1000 жетонов, они останутся с этими жетонами», — отмечал прежний глава метрополитена Владимир Кошкин.

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