В ботсаду вырастили экзотическую капусту — её подают в ресторанах Китая

Учёные ботсада адаптируют растения, блюда из которых лечат от пневмонии и кожных болезней

Эти азиатские растения смогут выращивать в условиях Сибири
Эти азиатские растения смогут выращивать в условиях Сибири


Сотрудники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН вырастили экзотические для России овощи — китайские брокколи и хауттюйнию, сообщает издание «Наука в Сибири».


Китайская брокколи, или кай-лан, не распространёна на территории России, считается очень полезной. Сейчас учёные ботсада изучают растение и пытаются создать адаптированный для российского климата сорт. Как утверждают учёные, кай-лан содержит большое количество витамина C, калий, кальций, магний и другие полезные вещества.


«Кай-лан содержит большое количество глюкозинолатов — веществ, характерных для крестоцветных, способных при регулярном употреблении предупреждать серьезные заболевания <...> Урожай собирают через 35–45 дней после начала роста капусты, пока она ещё не зацвела, но уже начала образовывать бутоны. В это время длина стебля достигает 12–14 сантиметров, толщина — 1,5–2 сантиметра. Обычно побеги тушат в растительном масле, иногда с добавлением имбиря и чеснока. Это ежедневное блюдо на юге Китая, его подают почти в каждом ресторане», — рассказал «Науке в Сибири» старший научный сотрудник ЦСБС СО РАН Юрий Фотев. 


По наблюдениям учёных, китайская брокколи хорошо растет в Сибири — неотапливаемой пленочной теплице в ботаническом саду от всходов до спелости прошло около 50 суток.


Также учёные собираются распространить уже известную местным садоводам хауттюйнию — рыбью мяту. Сейчас её выращивают только в качестве декора, однако в Азии рыбью мяту добавляют во многие блюда.


Хауттюйния может вылечить человека от простуды и заболеваний кожи
Хауттюйния может вылечить человека от простуды и заболеваний кожи


«Благодаря такому богатому ассортименту полезных веществ растение может служить адаптогеном, то есть повышать сопротивляемость организма. Не зря, когда диаспора китайцев переселяется в другую страну, например в Америку, она берет с собой именно хауттюйнию. Считается, что при респираторных заболеваниях достаточно просто пожевать корневище рыбьей мяты и тем самым существенно облегчить свое состояние. Кроме того, есть исследования, которые подтверждают антибактериальный эффект хауттюйнии против паразитических видов грибов рода Trichophyton, бактерий стафилококков (в частности, вида, вызывающего гнойные поражения кожи) и микобактерий туберкулеза. Получается, растение потенциально можно использовать для борьбы с бактериальными инфекциями, против которых не действуют антибиотики. Хотя на данный момент хауттюйния в нашей стране официально не относится к лекарственным растениям: сначала должна быть проделана работа по его изучению совместно со специалистами в области медицинской химии, задел для этого есть, но исследования пока не проводились», — объяснил Юрий Фотев. 


По мнению учёных, эти растения-новинки содержат гораздо больше витаминов, чем привычные сибирякам огурцы и помидоры.


В прошлом году НГС прогулялся по теплицам ботсада — учёные предложили журналистам попробовать рогатый огурец.

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