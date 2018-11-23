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Новосибирский министр образования опроверг запрет аниме в школах

Чиновник выступил против запрета японских мультфильмов

Сергей Федорчук заявил, что запретивших аниме педагогов ждёт проверка
Сергей Федорчук заявил, что запретивших аниме педагогов ждёт проверка

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук опроверг запрет аниме в школах и выступил против подобных запретов.


Накануне из поста жительницы Новосибирска в «Твиттере» стало известно, что учитель на уроке отобрал у её сына телефон, а потом у мальчика потребовали удалить с экрана картинку в стиле аниме. Мать сходила в школу, где завуч объяснил ей требования некими рекомендациями.


«Министерство образования Новосибирской области никаких рекомендаций "о запрете аниме" не давало. В связи с данным инцидентом сейчас проводится проверка для выяснения обстоятельств случившегося. Министерство образования против подобных действий со стороны педагогического состава и будет принимать соответствующие меры», — ответил на запрос НГС министр образования НСО Сергей Федорчук.


После того, как история с запретом аниме распространилась в федеральных СМИ, сибирячка удалила твит. Сообщения в соцсети были опубликованы под псевдонимом, в них не был указан номер школы.


В конце октября НГС рассказывал о причинах, по которым в разных школах Новосибирска притесняют детей.

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