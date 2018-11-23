Новосибирский министр образования опроверг запрет аниме в школах

Сергей Федорчук заявил, что запретивших аниме педагогов ждёт проверка

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук опроверг запрет аниме в школах и выступил против подобных запретов.







Накануне из поста жительницы Новосибирска в «Твиттере» стало известно, что учитель на уроке отобрал у её сына телефон, а потом у мальчика потребовали удалить с экрана картинку в стиле аниме. Мать сходила в школу, где завуч объяснил ей требования некими рекомендациями.





«Министерство образования Новосибирской области никаких рекомендаций "о запрете аниме" не давало. В связи с данным инцидентом сейчас проводится проверка для выяснения обстоятельств случившегося. Министерство образования против подобных действий со стороны педагогического состава и будет принимать соответствующие меры», — ответил на запрос НГС министр образования НСО Сергей Федорчук.





После того, как история с запретом аниме распространилась в федеральных СМИ, сибирячка удалила твит. Сообщения в соцсети были опубликованы под псевдонимом, в них не был указан номер школы.





В конце октября НГС рассказывал о причинах, по которым в разных школах Новосибирска притесняют детей.

