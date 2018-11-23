Снег нечем плавить: власти запланировали ещё 8 снегоплавильных станций
Станции должны быть в каждом районе города, считают власти
Две снегоплавильные станции Новосибирска, которые работают на улицах Широкой и Федосеева, не справляются с объёмом работ — об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии.
«На территории города Новосибирска находятся две действующие снегоплавильные станции: на улице Широкая и улице Федосеева. Существующих станций недостаточно, планируется создание новых на каждый район города Новосибирска», — сообщили в муниципалитете.
В пресс-центре мэрии рассказали, что планируется создать ещё восемь станций разных площадей, которые будут расположены в разных районах города. Срок создания станций и их точные адреса в пресс-центре мэрии не озвучили. Станции планируется создать:
в Заельцовском районе:
— Снегоплавильная станция
в Калининском районе:
— Снегоплавильная станция
в Октябрьском районе:
— Снегоплавильная станция
в Дзержинском районе:
— Снегоплавильная станция
в Ленинском районе:
— Снегоплавильная станция по улице Станционная 2-я, рядом с
производственным корпусом завода «Труд» (площадь 0,1 га);
в Кировском районе:
— Снегоплавильная станция
— Снегоплавильная станция
в Советском районе:
— Снегоплавильная станция по улице Приморская (площадь 1,1 га).
Последняя снегоплавильная станция на Широкой открылась в январе прошлого года. Потратили на канадскую установку 240 миллионов рублей — в сутки она может «переварить» до 10 тысяч кубических метров снега.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС