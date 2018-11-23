Снег нечем плавить: власти запланировали ещё 8 снегоплавильных станций

Пока в Новосибирске только 2 снегоплавильные станции





Две снегоплавильные станции Новосибирска, которые работают на улицах Широкой и Федосеева, не справляются с объёмом работ — об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии.





«На территории города Новосибирска находятся две действующие снегоплавильные станции: на улице Широкая и улице Федосеева. Существующих станций недостаточно, планируется создание новых на каждый район города Новосибирска», — сообщили в муниципалитете.







В пресс-центре мэрии рассказали, что планируется создать ещё восемь станций разных площадей, которые будут расположены в разных районах города. Срок создания станций и их точные адреса в пресс-центре мэрии не озвучили. Станции планируется создать:





в Заельцовском районе:

— Снегоплавильная станция № 1 по улице Георгия Колонды (площадь 0,7 га);





в Калининском районе:

— Снегоплавильная станция № 2 по улице Кочубея (площадь 1,4 га);





в Октябрьском районе:

— Снегоплавильная станция № 3 по улице Воинская (площадь 1,3 га);





в Дзержинском районе:

— Снегоплавильная станция № 4 по проспекту Дзержинского (площадь 1,1 га);





в Ленинском районе:

— Снегоплавильная станция по улице Станционная 2-я, рядом с

производственным корпусом завода «Труд» (площадь 0,1 га);





в Кировском районе:

— Снегоплавильная станция № 5 по улице Ватутина (площадь 1,8 га);

— Снегоплавильная станция № 6 по Ватутина (площадь 1,5 га);





в Советском районе:

— Снегоплавильная станция по улице Приморская (площадь 1,1 га).





Последняя снегоплавильная станция на Широкой открылась в январе прошлого года. Потратили на канадскую установку 240 миллионов рублей — в сутки она может «переварить» до 10 тысяч кубических метров снега.

