Спасатели пригнали аэробот к Бугринскому мосту из-за неадекватного рыбака
Мужчина был дезориентирован в пространстве
Днём 22 ноября спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) сняли со льда на Оби рыбака — для спасения пришлось использовать аэробот.
По информации спасателей, инцидент произошёл в Кировском районе Новосибирска недалеко от Бугринского моста. Вызов на пульт дежурного поступил около 15:30.
«Информация поступила с ЕДДС, потом со 112. О том, что мужчина на краю ледостава, так называемого берегового льда, в районе Бугринского моста, со стороны левого берега. Мужчина вставал, падал, ползал. Туда направили экипаж спасателей на аэроботе. Они прибыли и действительно обнаружили мужчину. Со стороны берега подошёл второй экипаж для его транспортировки. Мужчина находился в сильнейшем алкогольном опьянении, был дезориентирован в пространстве и не понимал, что делает», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.
По его словам, мужчина находился у самой кромки льда с рыболовными снастями. Мужчину сняли со льда и передали полицейским и врачам скорой.
«Но следует помнить, что употребление алкоголя на рыбалке даже в целях согревания организма категорически запрещено. Находясь в неадекватном состоянии, можно только усугубить ситуацию, провалиться в полынью или уснуть и замёрзнуть!» — говорится на официальной странице спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».
В Новосибирской области уже был зарегистрирован и трагический случай, когда рыбаки возвращались с рыбалки и снегоход провалился, ушёл под воду, на снегоходе находилось два человека, один смог спастись.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Скриншот видео
Видео vk.com/mass54