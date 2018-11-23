Спасатели пригнали аэробот к Бугринскому мосту из-за неадекватного рыбака

После спасения рыбака передали полицейским и врачам скорой помощи





Днём 22 ноября спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) сняли со льда на Оби рыбака — для спасения пришлось использовать аэробот.





По информации спасателей, инцидент произошёл в Кировском районе Новосибирска недалеко от Бугринского моста. Вызов на пульт дежурного поступил около 15:30.





«Информация поступила с ЕДДС, потом со 112. О том, что мужчина на краю ледостава, так называемого берегового льда, в районе Бугринского моста, со стороны левого берега. Мужчина вставал, падал, ползал. Туда направили экипаж спасателей на аэроботе. Они прибыли и действительно обнаружили мужчину. Со стороны берега подошёл второй экипаж для его транспортировки. Мужчина находился в сильнейшем алкогольном опьянении, был дезориентирован в пространстве и не понимал, что делает», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.





По его словам, мужчина находился у самой кромки льда с рыболовными снастями. Мужчину сняли со льда и передали полицейским и врачам скорой.







«Но следует помнить, что употребление алкоголя на рыбалке даже в целях согревания организма категорически запрещено. Находясь в неадекватном состоянии, можно только усугубить ситуацию, провалиться в полынью или уснуть и замёрзнуть!» — говорится на официальной странице спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».











В Новосибирской области уже был зарегистрирован и трагический случай, когда рыбаки возвращались с рыбалки и снегоход провалился, ушёл под воду, на снегоходе находилось два человека, один смог спастись.

