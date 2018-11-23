Honda Accord влетела в столб на Бердском шоссе: пассажира увезли в больницу

В ночном ДТП с «Хондой» на Бердском шоссе пострадали два человека





В ночь на пятницу, 23 ноября, Honda Accord врезалась в столб в Советском районе Новосибирска — из-за ДТП пассажир попал в больницу с переломом бедра.







По информации ГИБДД, авария случилась в 23:00 на Бердском шоссе — рядом с поворотом к микрорайону «Шлюз».





«Водитель 1996 года рождения, <…> управляя автомобилем Honda Accord, двигался по улице Бердское шоссе со стороны улицы Русской в сторону улицы Университетский проспект и напротив дома № 50/3 по улице Русской совершил наезд на препятствие — столб», — рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.





По её словам, в ДТП пострадали и сам водитель, и его 20-летний пассажир. Водитель получил сотрясение мозга, также у него были ссадины на голове — после осмотра врачи отпустили его домой. Пассажира «Хонды» увезли в больницу с переломом правого бедра.







Анна Варновская уточнила, что попавший в аварию водитель был трезвым, права он получил в 2014 году.







Водителю госпитализация не потребовалась





В начале недели 27-летняя девушка на «Тойоте» не справилась с управлением и влетела в столб на дамбе ГЭС. Во время аварии она ударилась грудью и получила сотрясение мозга.