Honda Accord влетела в столб на Бердском шоссе: пассажира увезли в больницу
Водитель пострадал меньше
В ночь на пятницу, 23 ноября, Honda Accord врезалась в столб в Советском районе Новосибирска — из-за ДТП пассажир попал в больницу с переломом бедра.
По информации ГИБДД, авария случилась в 23:00 на Бердском шоссе — рядом с поворотом к микрорайону «Шлюз».
«Водитель 1996 года рождения, <…> управляя автомобилем Honda Accord, двигался по улице Бердское шоссе со стороны улицы Русской в сторону улицы Университетский проспект и напротив дома
По её словам, в ДТП пострадали и сам водитель, и его 20-летний пассажир. Водитель получил сотрясение мозга, также у него были ссадины на голове — после осмотра врачи отпустили его домой. Пассажира «Хонды» увезли в больницу с переломом правого бедра.
Анна Варновская уточнила, что попавший в аварию водитель был трезвым, права он получил в 2014 году.
В начале недели 27-летняя девушка на «Тойоте» не справилась с управлением и влетела в столб на дамбе ГЭС. Во время аварии она ударилась грудью и получила сотрясение мозга.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Анной Варновской