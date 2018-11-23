подробности

Honda Accord влетела в столб на Бердском шоссе: пассажира увезли в больницу

Водитель пострадал меньше

В ночном ДТП с «Хондой» на Бердском шоссе пострадали два человека 
В ночном ДТП с «Хондой» на Бердском шоссе пострадали два человека 


В ночь на пятницу, 23 ноября, Honda Accord врезалась в столб в Советском районе Новосибирска — из-за ДТП пассажир попал в больницу с переломом бедра.


По информации ГИБДД, авария случилась в 23:00 на Бердском шоссе — рядом с поворотом к микрорайону «Шлюз».


«Водитель 1996 года рождения, <…> управляя автомобилем Honda Accord, двигался по улице Бердское шоссе со стороны улицы Русской в сторону улицы Университетский проспект и напротив дома № 50/3 по улице Русской совершил наезд на препятствие — столб», — рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.


По её словам, в ДТП пострадали и сам водитель, и его 20-летний пассажир. Водитель получил сотрясение мозга, также у него были ссадины на голове — после осмотра врачи отпустили его домой. Пассажира «Хонды» увезли в больницу с переломом правого бедра.


Анна Варновская уточнила, что попавший в аварию водитель был трезвым, права он получил в 2014 году.


Водителю госпитализация не потребовалась
Водителю госпитализация не потребовалась


В начале недели 27-летняя девушка на «Тойоте» не справилась с управлением и влетела в столб на дамбе ГЭС. Во время аварии она ударилась грудью и получила сотрясение мозга.

Прочтений: 2312

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено