Новосибирцы стали чаще болеть коклюшем и гепатитом А

За прошлый месяц 167 новосибирцев узнали о том, что болеют туберкулёзом





Новосибирские санврачи подсчитали случаи распространения разных инфекций: жители региона стали болеть туберкулёзом и сифилисом реже, чем год назад.







Информацию о числе заболевших опубликовал Новосибирскстат со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.







По информации статистиков, в октябре врачи поставили диагноз «туберкулёз» 167 жителям Новосибирской области — по сравнению с этим же месяцем 2017 года показатель заболеваемости снизился на 13,5%.





Также врачи стали реже обнаруживать у пациентов ВИЧ: за последний месяц об этом диагнозе узнали 250 новосибирцев — на 30,6% меньше, чем год назад. Кроме того, жители Новосибирской области стали реже болеть сифилисом (на 2,6%) и гонореей (на 15%): за месяц врачи обнаружили эти заболевания у 38 и 17 пациентов соответственно.







При этом по сравнению с октябрём 2017 года заметно выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями — на 26,8% (1361 диагноз за октябрь), острыми инфекциями верхних дыхательных путей — 11,3% ( 74 817 диагнозов за октябрь), педикулёзом — на 29,6% (149 диагнозов), коклюшем — в полтора раза (17 диагнозов).







Гепатитом А новосибирцы стали болеть в три раза чаще: за прошлый месяц об этом диагнозе узнали 15 человек.







Как ранее рассказывала корреспонденту НГС главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, у вирусов гепатита А всегда есть периоды активности. «Каждые 5–7 лет есть эпидемический подъём заболеваемости, это связано с биологией, с активностью самого вируса внутри его экосистемы», — поясняла инфекционист.







По её словам, попадая к человеку, вирус гепатита может не проявляться в течение 30 дней. Но затем он развивается по типу ОРВИ, как правило, темнеет моча, желтеют кожа и белки глаз.

