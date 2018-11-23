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«Устранили утечку»: специалисты рассказали о причине потопа в Дзержинском районе

В результате аварии затопило частный дом

Аварийная бригада устранила утечку воды.
Аварийная бригада устранила утечку воды.


Сегодня ночью в частном секторе Дзержинского района водой затопило улицу.  На «Горводоканале» рассказали подробности аварии.


По словам диспетчера пункта по приёму аварийных заявок, прорвало частный водопровод. 


«Водопровод водоканалу не принадлежит. <…> Сразу выехал и собственник водопровода, и наша бригада, и техника. <…> На данный момент все [дома] с водой. Устранили утечку. Непосредственно работы будут продолжены с утра. С утра будет решаться, кто будет продолжать работы.<…> Мы просто оказывали помощь», — пояснили корреспонденту НГС.


По словам диспетчера, после устранения утечки аварийная бригада отправилась на помощь женщине, которой  из-за прорыва водопровода затопило дом  — специалисты поехали откачивать воду.


Также на предприятии уточнили, что авария на частном водопроводе не связана с плановыми ремонтными работами, которые прошли на участке в четверг 22 ноября.

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