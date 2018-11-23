Средняя зарплата новосибирских бюджетников опустилась ниже 35 тысяч рублей
Меньше всех получают работники сферы дошкольного образования
Аналитики Новосибирскстата подсчитали среднюю зарплату бюджетников в Новосибирской области за январь-сентябрь 2018 года — она составила 34 892 рубля.
В первом полугодии этот показатель был на уровне 35 644 рублей.
— Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда — в творческой деятельности, в области искусства и организации развлечений (38 713 рублей), здравоохранении (36 622 рубля). Самый низкий уровень заработной платы по-прежнему в дошкольном образовании (22 673 рубля), — отмечают специалисты.
При этом самая высокооплачиваемая сфера — это «деятельность профессиональная, научная и техническая». Здесь зарплата составляет 44 166 рублей.
Не так давно статистики подсчитали количество безработных в регионе — их стало меньше.
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Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова