Фонтан посреди дороги: в Дзержинском районе затопило улицу (видео)
На месте работает аварийная бригада
Сегодня, 23 ноября, ночью водой затопило дорогу в частном секторе Дзержинского района Новосибирска.
— Течёт с соседней улицы Рылеева на Коминтерна, — сообщил в редакцию НГС читатель.
Как пояснили корреспонденту НГС в Единой дежурной диспетчерской службе, в среду на участке улиц Воронежской, Коломенкой, Коминтерна, Москворецкой, Рылеева проводились плановые ремонтные работы, в момент ремонта вода не разливалась.
— Поступило обращение в 00:02 <...>: фонтан воды на проезжей части напротив дома Коминтерна, 40. Аварийная бригада Горводоканала направлена, — рассказала диспетчер.
Подробности аварии выясняются.
На прошлой неделе во дворе дома Котовского, 40 из-под земли забил кипяток. В результате без отопления и горячей воды остались 62 здания.
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Александра Трофименко
Фото Ольги Бурлаковой
Видео предоставлено читателем НГС