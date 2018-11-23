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Фонтан посреди дороги: в Дзержинском районе затопило улицу (видео)

На месте работает аварийная бригада

По улице Коминтерна текут ручьи
По улице Коминтерна текут ручьи


Сегодня, 23 ноября, ночью водой затопило дорогу в частном секторе Дзержинского района Новосибирска. 


— Течёт с соседней улицы Рылеева на Коминтерна, — сообщил в редакцию НГС читатель.


Как пояснили корреспонденту НГС в Единой дежурной диспетчерской службе, в среду на участке улиц Воронежской, Коломенкой, Коминтерна, Москворецкой, Рылеева проводились плановые ремонтные работы, в момент ремонта вода не разливалась. 


— Поступило обращение в 00:02 <...>: фонтан воды на проезжей части напротив дома Коминтерна, 40. Аварийная бригада Горводоканала направлена, — рассказала диспетчер.


Подробности аварии выясняются.

В районе улице Коминтерна водой затопило проезжую часть


На прошлой неделе во дворе дома Котовского, 40 из-под земли забил кипяток. В результате без отопления и горячей воды остались 62 здания

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