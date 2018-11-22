Сибирячка заявила, что учителя забрали у ее сына телефон с картинками из аниме

Завуч потребовал от ребёнка удалить изображение девочки, нарисованной в стиле аниме





Жительница Новосибирска заявила о том, что учитель забрал у её сына телефон за использование на уроке, а затем от него потребовали удалить с экрана обои с аниме-картинкой.





Мать школьника написала об этом в своём твиттере 21 ноября, при этом в соцсети не указано её имя. Также в своих постах она не упоминает номер школы.





Согласно записям в её твиттере, который прежде был открытым для всех пользователей, вернувшийся из школы сын рассказал ей, что учитель забрал у него телефон за пользование на уроке.





«Когда сын пришёл к заму по воспитательной работе писать объяснительную, зам наехал на него за обоину на телефоне с анимешной девочкой и сказал, что он должен немедля удалить и аниме ваще запрещено, а исследования он читал НА ПИКАБУ (я не шучу)», — пишет мать мальчика (здесь и далее в цитатах авторская орфография и пунктуация).







После услышанного от сына мать сама позвонила завучу.





«Сначала мне сказали, что анимэ разрушает психику детей (любое), и у них есть РЕКОМЕНДАЦИЯ запрещать (рекомендация запрещать как вам а) анимэ детям. Когда я сказала, что с такой рекомендацией я очень жажду ознакомиться, началось "ой ну если я найду и это вообще не ко мне"», — пишет пользователь твиттера в следующем посте.







Сейчас твиттер матери школьника стал закрытым, но до этого его могли прочитать все пользователи





Кроме того, женщина поинтересовалась у завуча, почему он заглянул в телефон школьника, на что услышала в ответ: «В школе всё частное становится общественным». После этого автор поста позвонила в Министерство образования.





«В общем, конечно же, телефон забирать не имеют права — это личная собственность. Могут вызвать родителей. Никакой рекомендации про запрет просмотра чего-либо и нахождения фоток на личном телефоне нет», — передаёт мать школьника то, что сказали в Минобре.







А в следующем посте автор приводит другую часть разговора с представителем министерства.





«Но женщина из минобра также доверительно поведала мне, что в анимэ есть 25-й кадр и скрытые коды из слов, чтобы разрушить нацию, в европе давно запретили анимэ, а сходки анимешников — секта. Но к счастью сказала мне она у нас есть скрепы и традиции», — пишет автор постов.







Сегодня мать школьника сходила в школу сама. «<...> послушала вялые оправдания завуча перед директором и последующие извинения <...>», — отмечается в её твиттере.





Тема из этих постов стала широко известна сегодня вечером, когда о ней начали писать федеральные СМИ. После этого мать школьника закрыла свой твиттер. Общаться с НГС она отказалась, аргументировав тем, что «вопрос уже решён, и эта шумиха вышла за пределы разумного».





НГС отправил запрос в Министерство образования НСО с просьбой прокомментировать ситуацию.





В конце октября НГС рассказывал о причинах, по которым в разных школах Новосибирска притесняют детей.