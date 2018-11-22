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Сибирячка заявила, что учителя забрали у ее сына телефон с картинками из аниме

После перед матерью школьника извинились

Завуч потребовал от ребёнка удалить изображение девочки, нарисованной в стиле аниме
Завуч потребовал от ребёнка удалить изображение девочки, нарисованной в стиле аниме


Жительница Новосибирска заявила о том, что учитель забрал у её сына телефон за использование на уроке, а затем от него потребовали удалить с экрана обои с аниме-картинкой. 


Мать школьника написала об этом в своём твиттере 21 ноября, при этом в соцсети не указано её имя. Также в своих постах она не упоминает номер школы.


Согласно записям в её твиттере, который прежде был открытым для всех пользователей, вернувшийся из школы сын рассказал ей, что учитель забрал у него телефон за пользование на уроке.


«Когда сын пришёл к заму по воспитательной работе писать объяснительную, зам наехал на него за обоину на телефоне с анимешной девочкой и сказал, что он должен немедля удалить и аниме ваще запрещено, а исследования он читал НА ПИКАБУ (я не шучу)», — пишет мать мальчика (здесь и далее в цитатах авторская орфография и пунктуация).


После услышанного от сына мать сама позвонила завучу.


«Сначала мне сказали, что анимэ разрушает психику детей (любое), и у них есть РЕКОМЕНДАЦИЯ запрещать (рекомендация запрещать как вам а) анимэ детям. Когда я сказала, что с такой рекомендацией я очень жажду ознакомиться, началось "ой ну если я найду и это вообще не ко мне"», — пишет пользователь твиттера в следующем посте. 


Сейчас твиттер матери школьника стал закрытым, но до этого его могли прочитать все пользователи
Сейчас твиттер матери школьника стал закрытым, но до этого его могли прочитать все пользователи


Кроме того, женщина поинтересовалась у завуча, почему он заглянул в телефон школьника, на что услышала в ответ: «В школе всё частное становится общественным». После этого автор поста позвонила в Министерство образования.


«В общем, конечно же, телефон забирать не имеют права — это личная собственность. Могут вызвать родителей. Никакой рекомендации про запрет просмотра чего-либо и нахождения фоток на личном телефоне нет», — передаёт мать школьника то, что сказали в Минобре.


А в следующем посте автор приводит другую часть разговора с представителем министерства.


«Но женщина из минобра также доверительно поведала мне, что в анимэ есть 25-й кадр и скрытые коды из слов, чтобы разрушить нацию, в европе давно запретили анимэ, а сходки анимешников — секта. Но к счастью сказала мне она у нас есть скрепы и традиции», — пишет автор постов.


Сегодня мать школьника сходила в школу сама. «<...> послушала вялые оправдания завуча перед директором и последующие извинения <...>», — отмечается в её твиттере.


Тема из этих постов стала широко известна сегодня вечером, когда о ней начали писать федеральные СМИ. После этого мать школьника закрыла свой твиттер. Общаться с НГС она отказалась, аргументировав тем, что «вопрос уже решён, и эта шумиха вышла за пределы разумного».


НГС отправил запрос в Министерство образования НСО с просьбой прокомментировать ситуацию.


В конце октября НГС рассказывал о причинах, по которым в разных школах Новосибирска притесняют детей.

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