«Рено» въехал во встречный КАМАЗ на трассе: один человек погиб
Пока неизвестно, из-за чего легковая машина оказалась на встречной полосе
Вечером 22 ноября на трассе в Черепановском районе погиб 55-летний водитель легкового автомобиля «Рено» — машина выехала на встречную полосу.
В 19:35 по трассе в сторону Новосибирска ехал КАМАЗ, на 134-м километре он столкнулся с Renault Kangoo.
«В результате столкновения водитель "Рено" погибает на месте», — рассказал государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Как рассказал инспекторам водитель КАМАЗа, «Рено» не совершал никакого манёвра — просто выехал навстречу грузовику.
Пока непонятно, из-за чего легковая машина оказалась на встречной полосе. Подробности происшествия выясняются.
Елена Громкова
Фото Анны Золотовой