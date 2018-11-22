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«Рено» въехал во встречный КАМАЗ на трассе: один человек погиб

Пока неизвестно, из-за чего легковая машина оказалась на встречной полосе

«Рено» ехал в сторону Барнаула
«Рено» ехал в сторону Барнаула

Вечером 22 ноября на трассе в Черепановском районе погиб 55-летний водитель легкового автомобиля «Рено» — машина выехала на встречную полосу.


В 19:35 по трассе в сторону Новосибирска ехал КАМАЗ, на 134-м километре он столкнулся с Renault Kangoo.


«В результате столкновения водитель "Рено" погибает на месте», — рассказал государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.


Как рассказал инспекторам водитель КАМАЗа, «Рено» не совершал никакого манёвра — просто выехал навстречу грузовику.


Пока непонятно, из-за чего легковая машина оказалась на встречной полосе. Подробности происшествия выясняются.

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