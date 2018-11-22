Новосибирцы купили три роскошных Bentley по 15 миллионов

Bentley Bentayga





В Новосибирске в течение 2018 года в люксовом сегменте продано три автомобиля марки Bentley. Все они оказались кроссоверами.





«За 10 месяцев 2018 года в Новосибирской области было продано три новых автомобиля Bentley, и это всё модель Bentayga», — рассказал НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.





Стоимость Bentley Bentayga стартует с 15 миллионов рублей, но легко может доходить и до 30 миллионов. Всего по России реализовано 217 автомобилей марки Bentley, большая часть пришлась на Москву — 116 штук. В Санкт-Петербурге продали 25 машин, в Подмосковье — 10, в Краснодарском крае — шесть, в Башкирии, Красноярском крае и Ленинградской области — по четыре машины.





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