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Новосибирцы купили три роскошных Bentley по 15 миллионов

Стоимость внедорожника Bentley Bentayga доходит до 15–30 миллионов рублей

Bentley Bentayga
Bentley Bentayga


В Новосибирске в течение 2018 года в люксовом сегменте продано три автомобиля марки Bentley. Все они оказались кроссоверами.


«За 10 месяцев 2018 года в Новосибирской области было продано три новых автомобиля Bentley, и это всё модель Bentayga», — рассказал НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.


Стоимость Bentley Bentayga стартует с 15 миллионов рублей, но легко может доходить и до 30 миллионов. Всего по России реализовано 217 автомобилей марки Bentley, большая часть пришлась на Москву — 116 штук. В Санкт-Петербурге продали 25 машин, в Подмосковье — 10, в Краснодарском крае — шесть, в Башкирии, Красноярском крае и Ленинградской области — по четыре машины.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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