Их ничто не остановит: водители начали ездить по тротуару перекрытой дороги

Очевидцы сообщают, что к вечеру на место вызвали ДПС

Дорогу раскопали из-за аварии на теплотрассе





Водители придумали способ обойти перекрытие улицы Адриена Лежена — сегодня днём она стали ездить по тротуару.





«Проезд на "Золотой Ниве" закрыли из-за аварии на теплотрассе на участке Адриена Лежена, однако автомобилисты стали ездить по пешеходным дорожкам, игнорируя пешеходов!» — написал в редакцию читатель НГС.





Он пояснил, что делал снимки в обед, а вечером местные жители вызвали экипаж ДПС. «Поставили знаки на пешеходных дорожках и штрафовали водителей», — добавил читатель.





Очевидец снял автомобили, которые ездят по тротуару в середине дня





Очевидцы заметили бетонные блоки, которые появились на дороге утром накануне. Планируется, что проезд будет перекрыт до конца недели.





Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

