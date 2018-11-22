Их ничто не остановит: водители начали ездить по тротуару перекрытой дороги
Очевидцы сообщают, что к вечеру на место вызвали ДПС
Водители придумали способ обойти перекрытие улицы Адриена Лежена — сегодня днём она стали ездить по тротуару.
«Проезд на "Золотой Ниве" закрыли из-за аварии на теплотрассе на участке Адриена Лежена, однако автомобилисты стали ездить по пешеходным дорожкам, игнорируя пешеходов!» — написал в редакцию читатель НГС.
Он пояснил, что делал снимки в обед, а вечером местные жители вызвали экипаж ДПС. «Поставили знаки на пешеходных дорожках и штрафовали водителей», — добавил читатель.
Очевидцы заметили бетонные блоки, которые появились на дороге утром накануне. Планируется, что проезд будет перекрыт до конца недели.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС