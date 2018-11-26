«Вы нас позорите»: двух студенток педколледжа отчислили за то, что они побрили ноги в метро

Двух Татьян отчислили из-за акции в метро





Студенток первого курса Новосибирского профессионально-педагогического колледжа отчислили после того, как они выложили в Instagram видео, на котором бреют ноги в вагоне метро, — после акции их вызвали на беседу к руководству учебного заведения. После общения девушки написали заявление об отчислении.





«Нам сказали, что вы нас позорите. Адекватные люди так делать не станут, — рассказала корреспонденту НГС одна из отчисленных студенток Татьяна Т. — Но ту девушку, которая нас снимала на видео, тоже принудили написать [заявление] по собственному [желанию]».







Татьяна рассказала, что 11 ноября она вместе с однокурсницей устроила акцию в метро: девушки побрили ноги на глазах у пассажиров, чтобы привлечь подписчиков на свою страницу в Instagram. Акцию записала на видео однокурсница подруг Татьяна М.





На следующий день Татьяна К. выложила ролик себе в аккаунт, а уже 13 ноября девушек вызвала в кабинет заместитель директора по учебной работе колледжа Светлана Белина.





Татьяна утверждает, что она заставила написать студенток заявление об отчислении.





«У нас было два варианта: забирать документы по собственной или же они отчисляют, как положено, с плохой характеристикой и проблемами с правоохранительными органами и так далее», — пояснила корреспонденту вторая отчисленная студентка Татьяна М. На видео присутствовала ещё одна студентка — она брила лицо, ей удалось договориться с руководством колледжа и уйти на год в академический отпуск.











«Директор сказала, что мы нарушили закон и попали под статью. Не помню, какую она назвала, — объяснила Татьяна. — Но сказала, что нам грозит штраф в размере 20 тысяч рублей либо год исправительных работ. Ещё говорила, что если бы я училась не в педагогическом, то могла бы так делать, а для учителя это некрасиво... Им не понравилось. Они сказали, чтобы я ушла».







Корреспондент НГС связалась по телефону с заместителем директора по учебной работе Новосибирского профессионально-педагогического колледжа Светланой Белиной — она отказалась комментировать ситуацию по телефону, но обещала ответить на официальный запрос редакции.



