Такси попало в аварию на встречке: двух женщин увезли в больницу

Диагнозы пострадавших ещё неизвестны

На «Ниссан Альмера» нанесены логотипы такси
На «Ниссан Альмера» нанесены логотипы такси


Сегодня, 22 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль такси попал в аварию на встречной полосе улицы Трикотажной.


Водитель «Ниссан Альмера» ехал по улице Трикотажной со стороны Промышленной в сторону Республиканской.


«[Водитель "Ниссана"] в пути следования не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Форд Фокус"», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.


После аварии в больницу увезли двух женщин, пока их диагноз не установлен, сообщили в ГИБДД.


По информации аварийных комиссаров «Автоспас», пострадавшие — пассажирки такси.


«У дома Трикотажная, 47Б "Ниссан" занесло, он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем Ford Focus, двигающимся в левом ряду», — уточнили аваркомы.


По информации аваркомов, «Ниссан» перед аварией занесло
По информации аваркомов, «Ниссан» перед аварией занесло


В конце октября автомобиль такси попал в аварию на улице Георгия Колонды — тогда тоже пострадали два человека.

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