Такси попало в аварию на встречке: двух женщин увезли в больницу

На «Ниссан Альмера» нанесены логотипы такси





Сегодня, 22 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль такси попал в аварию на встречной полосе улицы Трикотажной.





Водитель «Ниссан Альмера» ехал по улице Трикотажной со стороны Промышленной в сторону Республиканской.





«[Водитель "Ниссана"] в пути следования не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Форд Фокус"», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.







После аварии в больницу увезли двух женщин, пока их диагноз не установлен, сообщили в ГИБДД.





По информации аварийных комиссаров «Автоспас», пострадавшие — пассажирки такси.





«У дома Трикотажная, 47Б "Ниссан" занесло, он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем Ford Focus, двигающимся в левом ряду», — уточнили аваркомы.





По информации аваркомов, «Ниссан» перед аварией занесло





В конце октября автомобиль такси попал в аварию на улице Георгия Колонды — тогда тоже пострадали два человека.