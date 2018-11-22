Такси попало в аварию на встречке: двух женщин увезли в больницу
Диагнозы пострадавших ещё неизвестны
Сегодня, 22 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль такси попал в аварию на встречной полосе улицы Трикотажной.
Водитель «Ниссан Альмера» ехал по улице Трикотажной со стороны Промышленной в сторону Республиканской.
«[Водитель "Ниссана"] в пути следования не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Форд Фокус"», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.
После аварии в больницу увезли двух женщин, пока их диагноз не установлен, сообщили в ГИБДД.
По информации аварийных комиссаров «Автоспас», пострадавшие — пассажирки такси.
«У дома Трикотажная, 47Б "Ниссан" занесло, он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем Ford Focus, двигающимся в левом ряду», — уточнили аваркомы.
В конце октября автомобиль такси попал в аварию на улице Георгия Колонды — тогда тоже пострадали два человека.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospasrus