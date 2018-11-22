«Без женщин не справились»: пассажирам пришлось толкать увязшую в снегу маршрутку
Водитель не смог отъехать от остановки, которую замело снегом
Пассажирам маршрутки под Новосибирском пришлось выталкивать маршрутку, застрявшую на не очищенной от снега остановке.
Видео происшествия сегодня, 22 ноября, сняла читательница НГС Юлия Кузнецова. На нем несколько человек толкают маршрутку на остановке «Новосибирский крематорий» в посёлке Восход — «Газель» не смогла отъехать от остановки и забуксовала в снегу.
«Маршрут
Кузнецова отметила, что вся дорога плохо убрана от снега.
На плохую уборку остановок на маршруте
Новосибирский район вообще не чистят. Крематорий у нас — это проклятое место. Там не то что не чистят, даже не посыпают. Водители ездят как камикадзе»,
— заявил корреспонденту НГС Анатолий Кожанов.
Корреспондент НГС направил в областной минтранс запрос об уборке дорог в Новосибирском районе.
Один из последних случаев, когда горожане толкали общественный транспорт, произошёл в феврале этого года — по перекрёстку Зыряновской и Восхода сломавшийся троллейбус толкало несколько человек.
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Дмитрий Здорников
Фото из архива НГС
Видео Юлии Кузнецовой