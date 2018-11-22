«Без женщин не справились»: пассажирам пришлось толкать увязшую в снегу маршрутку

Машина забуксовала в снегу на остановке «Новосибирский крематорий»





Пассажирам маршрутки под Новосибирском пришлось выталкивать маршрутку, застрявшую на не очищенной от снега остановке.





Видео происшествия сегодня, 22 ноября, сняла читательница НГС Юлия Кузнецова. На нем несколько человек толкают маршрутку на остановке «Новосибирский крематорий» в посёлке Восход — «Газель» не смогла отъехать от остановки и забуксовала в снегу.





«Маршрут № 399 . Водитель пытался выбраться сам, но пассажиры решили проявить инициативу. Сперва двое мужчин пытались, но ничего не вышло. Без женщин не справились, потому четыре женщины присоединились, и все вместе смогли её вытолкать», — рассказала Юлия Кузнецова.









Кузнецова отметила, что вся дорога плохо убрана от снега.





На плохую уборку остановок на маршруте № 399 жалуется и предприниматель Анатолий Кожанов, чьи микроавтобусы ездят от городского аэропорта до посёлка Каменка. «Только сейчас разбирались. Я докладывал в министерство транспорта. Не только маршрутки, но и большие автобусы буксуют. Вот сейчас буквально ещё один автобус толкали. Я доложил, что такая ситуация, они пообещали разобраться, принять меры.





Новосибирский район вообще не чистят. Крематорий у нас — это проклятое место. Там не то что не чистят, даже не посыпают. Водители ездят как камикадзе»,





— заявил корреспонденту НГС Анатолий Кожанов.





Корреспондент НГС направил в областной минтранс запрос об уборке дорог в Новосибирском районе.





Один из последних случаев, когда горожане толкали общественный транспорт, произошёл в феврале этого года — по перекрёстку Зыряновской и Восхода сломавшийся троллейбус толкало несколько человек.