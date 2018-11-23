Прохлада с ветерком: воздух из Казахстана несёт в Новосибирск снегопады и метели

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются снегопады, порывистый ветер и заносы на дорогах





Новосибирские синоптики обнародовали прогноз на конец этой недели: в регион придут метели, а ветер может усилиться до 24 метров в секунду.







«Погодные условия у нас сейчас усложняются в связи с тем, что атмосферные процессы активизируются, идёт вынос воздушных масс с юго-запада, из районов Казахстана, на фоне активной циклонической деятельности, то есть с выходом серии циклонов, атмосферных вихрей из этих регионов. Эти процессы будут вызывать в ближайшие трое суток снегопады, метели, порывистые ветры, гололёдные явления», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, в пятницу и субботу, 23 и 24 ноября, порывы ветра в Новосибирской области могут достигать 15–18 метров в секунду, а в воскресенье, 25 ноября, ветер усилится до 20–24 метров в секунду. Возможны снежные заносы на дорогах. В Новосибирске ветер будет слабее: в пределах 13–15 метров в секунду сегодня и завтра и около 20 метров в секунду в воскресенье.







Ренад Ягудин добавил, что сегодня Новосибирская область окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, поэтому в течение дня температура будет снижаться по сравнению с утренней.







В последующие два дня в регионе станет прохладнее.







По данным на сайте Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске в субботу ночью ожидается –8…–10 градусов, днём — 1…–3 . В воскресенье ночная температура будет держаться на уровне –10…–12 градусов, дневная будет ниже по сравнению с предыдущими сутками: –8…–10 , и в течение дня она продолжит падать. Снегопады и метели на выходных будут сохраняться.







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