Новосибирец воссоздал обстановку обычной хрущёвки под землёй

За атмосферой хрущёвки прячется офис





Новосибирец Олег Губарьков воссоздал обстановку типичной хрущёвки под землёй: он открыл дополнительный офис своего риелтерского агентства в лофт-парке «Подземка» — с помощью такого интерьера он показывает клиенту переход из прошлого в будущее.





«Концепция такая: здесь воссоздаётся прошлое и продаётся будущее. Мы сделали стенд на входе, где обыграна эта тема. Там представлена типичная обстановка хрущёвки: старый диван, антресоль, журнальный столик, стулья, ковёр, телевизор, книги. Человек может присесть, всё рассмотреть, сделать селфи, а потом зайти к нам, в технологичный офис с проекторами, iMac, роботом-пылесосом и окунается в новую эпоху. Потому что наша основная направленность — это новостройки. Мы посмотрели на "Подземку", где должны были ездить поезда метро, но вместо станции открылся необычный двухуровневый лофт-парк. И поняли, что мы первое агентство недвижимости в России, которое открылось под землёй. Может, даже в мире», — рассказал корреспонденту НГС Олег Губарьков.





Пока в офисе доделывается ремонт





Его компания существует на рынке полтора года, в ней работают около 25 человек, и сейчас решили сделать ребрендинг. Олег Губарьков уверен, что агентства недвижимости должны создавать уют, потому что они его продают. Свою целевую аудиторию он определяет так — это молодые пары, современные, стремятся поменять старое на новое.





«Мы с самого начала основания нашей компании хотели отличаться от рынка недвижимости, потому что, честно говоря, лично мне всегда не нравилась профессия риелтора, специалиста по недвижимости, потому что они всегда раздражали. Не нравился уровень профессионализма, то, что в эту сферу мог прийти кто угодно и продавать квартиры. Для меня покупка квартиры — очень серьёзный шаг, поэтому должны работать профессионалы, как, например, в стоматологии. Поэтому я всегда стараюсь делать что-то, чтобы эту сферу изменить. Мне нравится, когда офис красиво оформлен, когда видно, что люди относятся к своему делу с душой», — пояснил свою идею Губарьков.





В «Подземке» довольно много необычных арендаторов: так, житель Вьетнама открыл здесь кафе.

