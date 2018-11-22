Дизельное топливо резко взлетело в цене за неделю

Также незначительно подорожал бензин марки АИ-98

Дизельное топливо теперь стоит до 53,5 рубля за литр, а самый ходовой бензин 92-й марки — до 41,3 рубля
Дизельное топливо теперь стоит до 53,5 рубля за литр, а самый ходовой бензин 92-й марки — до 41,3 рубля

В Новосибирске за неделю резко выросла цена на дизельное топливо. Также бензин АИ-98 тоже подорожал, но не так значительно.


«Дизельное топливо стало дороже на 3,1%, бензин АИ-98 — на 0,3%», — сообщил сегодня Новосибирскстат.


В среднем стоимость солярки увеличилась на 1 рубль 44 копейки до 48 рублей 71 копейки, а АИ-98 — на 14 копеек до 48 рублей 9 копеек.


«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,20 до 41,30 рубля за литр, марки АИ-95 — от 43,10 до 44,40 рубля за литр, марки АИ-98 — от 47,60 до 50,50 рубля за литр, дизельное топливо — от 46,80 до 53,50 рубля за литр», — сообщают статистики ведомства.


В течение позапрошлой недели с 6 по 12 ноября цены на бензин и дизельное топливо не менялись. Подорожание солярки и АИ-95 было ещё за неделю до этого.

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