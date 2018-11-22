На микрокофейне у вокзала нарисовали Злого снеговика

Торговцы кофе заплатят за это хоккейному клубу

На стене кофейного павильона появился талисман новосибирского хоккейного клуба
На стене кофейного павильона появился талисман новосибирского хоккейного клуба


Павильон сети «Точка кофе» на площади Гарина-Михайловского у вокзала Новосибирск-Главный сменил цвет с чёрного на голубой — на нём появилась символика хоккейного клуба «Сибирь», в том числе Злой снеговик


Павильон в виде стакана на привокзальной площади сменил окраску на этой неделе. Кроме голубого цвета на нём появились изображение фирменного Снеговика «Сибири», адрес сайта и хештег #соберикоманду рядом с символами социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram. Набор напитков и цены в киоске остались стандартными.


Как пояснила корреспонденту НГС пресс-атташе ХК «Сибирь» Мария Левинская, появление символики клуба на кофейном павильоне — результат договорённости владельцев «Точки кофе» с «Сибирью». За право использования бренда хоккейного клуба сеть кофеен заплатит фиксированную сумму, размер контракта не разглашается. Договор заключён на один год.


Интерьер спортивного зала ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ тоже украшен названием клуба в фирменном стиле 
Интерьер спортивного зала ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ тоже украшен названием клуба в фирменном стиле 


По словам представителя «Сибири», оформление павильонов «Точки кофе» в фирменные цвета хоккейного клуба только началось. Более того, соглашение позволит сети кофеен разместить точку и в непосредственной близости от здания ЛДС «Сибирь» на Богдана Хмельницкого. 


Это первый случай, когда местный спортивный клуб сможет заработать за счет такого рода партнёрства с торговой сетью. Ранее символика «Сибири» была использована при оформлении «хоккейного» зала ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ, однако это не было результатом прямого коммерческого сотрудничества.

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