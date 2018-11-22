На микрокофейне у вокзала нарисовали Злого снеговика
Торговцы кофе заплатят за это хоккейному клубу
Павильон сети «Точка кофе» на площади Гарина-Михайловского у вокзала Новосибирск-Главный сменил цвет с чёрного на голубой — на нём появилась символика хоккейного клуба «Сибирь», в том числе Злой снеговик.
Павильон в виде стакана на привокзальной площади сменил окраску на этой неделе. Кроме голубого цвета на нём появились изображение фирменного Снеговика «Сибири», адрес сайта и хештег #соберикоманду рядом с символами социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram. Набор напитков и цены в киоске остались стандартными.
Как пояснила корреспонденту НГС пресс-атташе ХК «Сибирь» Мария Левинская, появление символики клуба на кофейном павильоне — результат договорённости владельцев «Точки кофе» с «Сибирью». За право использования бренда хоккейного клуба сеть кофеен заплатит фиксированную сумму, размер контракта не разглашается. Договор заключён на один год.
По словам представителя «Сибири», оформление павильонов «Точки кофе» в фирменные цвета хоккейного клуба только началось. Более того, соглашение позволит сети кофеен разместить точку и в непосредственной близости от здания ЛДС «Сибирь» на Богдана Хмельницкого.
Это первый случай, когда местный спортивный клуб сможет заработать за счет такого рода партнёрства с торговой сетью. Ранее символика «Сибири» была использована при оформлении «хоккейного» зала ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ, однако это не было результатом прямого коммерческого сотрудничества.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Стас Соколов
Фото автора