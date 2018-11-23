обзор

Кино, вино и «Порнофильмы»: 9 лучших событий наступающих выходных

Куда сходить в Новосибирске в этот уик-энд — в обзоре НГС

Последние выходные ноября порадуют киноманов — на этой неделе много премьер, плюс некоторые кинотеатры обещают повторить фильмы, которые пользуются популярностью. Концертные площадки заняты преимущественно самими новосибирцами, однако найдется место, где можно вспомнить середину нулевых и снова примерить на себя образ панка — к нам едет российская панк-рок-группа отмечать свой юбилей. Не обойдется и без милых и одновременно серьезных событий — близится большой чемпионат для собак совместно с выставкой пушистых зверей — пёсики точно покажут себя во всей красе. О том, чем заняться, — в материале НГС. 


Российская панк-рок-группа «Порнофильмы» в эту субботу приедет в Новосибирск со своим праздничным концертом — в этом году у музыкантов юбилей. Кстати, парни рвут шаблоны образа панков — они вегетарианцы, не курят и не пьют. Ну, по крайней мере, так заявляют.


Кино, вино и «Порнофильмы»: 9 лучших событий наступающих выходных


Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 24 ноября
Во сколько: 20:00
Сколько стоит: от 800 рублей до 1200 рублей


Провести день в компании четверолапых друзей — отличный план на воскресенье. Всепородная выставка ранга САС Чемпионат РКФ г. Новосибирск «Достояние Сибири — 2018» пройдет в воскресенье, 25 ноября, на территории агропарка. Пёсиков будут судить строго, поэтому им просто необходима зрительская поддержка.


Кино, вино и «Порнофильмы»: 9 лучших событий наступающих выходных


Где: Агропарк-Новосибирск, проезд Энергетиков 17
Когда: 25 ноября
Во сколько: с 9:00 утра
Сколько стоит: бесплатно


Выпить бокал вина в выходной — обычное дело, но в это воскресенье у вас будет неплохая компания. Специально приглашенный сомелье проведет мастер-класс «Сам себе сомелье» и научит правильно выбирать сорт по внешним признакам в магазине, подбирать бокал и рассчитывать бюджет. Для участия необходимо записаться у администратора.


Кино, вино и «Порнофильмы»: 9 лучших событий наступающих выходных


Где: студия Like art studio, Державина, 5
Когда: 25 ноября
Во сколько: с 12:0 до 14:00
Сколько стоит: 800 рублей, на двоих — 600 рублей


Игра в «Квиз» набирает обороты. В эти выходные пройдут аж две популярные темы — по мотивам сериала «Друзья» и по вселенной волшебного мира «Гарри Поттера». Игры будут проходить в разные дни, поэтому можно сходить и туда, и туда.


По мотивам «Гарри Поттера»


Кино, вино и «Порнофильмы»: 9 лучших событий наступающих выходных


Где: бар The Rooks
Когда: 24 ноября
Во сколько: сбор в 17:30 до 20:00
Сколько стоит: 300 рублей с человека

По мотивам сериала «Друзья» 


Кино, вино и «Порнофильмы»: 9 лучших событий наступающих выходных


Где: ресторан Maximilians
Когда: 25 ноября
Во сколько: 18:00
Сколько стоит: 300 рублей


Киноночь ужасов начнется в субботу. Четыре страшных фильма покажут в антикафе Fun-Time — «Мученицы», «Проклятие», «Бабадук» и «Спуск», а чтобы было не слишком уж жутко, всех гостей обещают накормить пиццей.


Кино, вино и «Порнофильмы»: 9 лучших событий наступающих выходных


Где: антикафе Fun-Time
Когда: 24 ноября
Во сколько: 22:00
Сколько стоит: 350 рублей


В кинотеатре «Победа» в преддверии выхода нового фильма Ларса Фон Триера — «Дом, который построил Джек» — покажут одну из самых известных его кинолент. Фильм «Догвиль» с субтитрами стартует 22 ноября. Эта история рассказывает о девушке Грейс, которая сбежала от банды гангстеров и нашла спасение в маленьком городке Догвиль, который постепенно становится для героини тюрьмой.
18+


Кино, вино и «Порнофильмы»: 9 лучших событий наступающих выходных


Где: кинотеатр «Победа»
Когда: с 22 ноября
Во сколько и сколько стоит: уточнить на сайте кинотеатра


Фантастический боевик «Апгрейд» рассказывает о недалеком будущем, в котором технологии контролируют все жизненные процессы человечества. Когда технофоб Грей теряет после нападения банды отморозков жену, а сам оказывается парализованным, его единственной надеждой на отмщение становится новейшая научная разработка. Экспериментальный имплант не только ставит Грея на ноги, но наделяет его суперсовременным кибер-мозгом и сверхчеловеческими способностями.
18+


Кино, вино и «Порнофильмы»: 9 лучших событий наступающих выходных


Фильм «Быть Астрид Линдгрен» — биография о жизни писательницы, выходит в прокат с 22 ноября. Юная Линдгрен нарушила законы общества и следовала велению сердца. Ее ждали встречи и расставания, любовь и потери. Она подарила миру невероятные истории про Малыша и Карлсона, Пеппи Длинный Чулок, Эмиля из Лённеберги.

16+


Кино, вино и «Порнофильмы»: 9 лучших событий наступающих выходных


Российская драма по сценарию Ивана Охлобыстина «Мотылек» уже идет в кинотеатрах. Героиня фильма Лера ночью на шоссе встречает таинственную девочку, которая говорит, что ее родители уехали в Италию, а она идет к своей бабушке. Две судьбы странным образом переплетаются, а события начинают развиваться стремительно и непредсказуемо. В роли Веры — Алёна Бабенко («Водитель для Веры», «Свои дети»). Таинственную девочку Катю сыграла Марта Тимофеева, уже известная зрителю по роли Дарьи Салтыковой в детстве в сериале «Кровавая барыня».
16+


Кино, вино и «Порнофильмы»: 9 лучших событий наступающих выходных


Читайте также: 
Может, кто лифчик кинет: комедийных рэперов атаковали фанатки

В Новосибирске выступила группа «Хлеб»: девушки визжали и кидали паспорта, но было много недовольных.

Прочтений: 2358

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено