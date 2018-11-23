Кино, вино и «Порнофильмы»: 9 лучших событий наступающих выходных

Куда сходить в Новосибирске в этот уик-энд — в обзоре НГС

Последние выходные ноября порадуют киноманов — на этой неделе много премьер, плюс некоторые кинотеатры обещают повторить фильмы, которые пользуются популярностью. Концертные площадки заняты преимущественно самими новосибирцами, однако найдется место, где можно вспомнить середину нулевых и снова примерить на себя образ панка — к нам едет российская панк-рок-группа отмечать свой юбилей. Не обойдется и без милых и одновременно серьезных событий — близится большой чемпионат для собак совместно с выставкой пушистых зверей — пёсики точно покажут себя во всей красе. О том, чем заняться, — в материале НГС.







Российская панк-рок-группа «Порнофильмы» в эту субботу приедет в Новосибирск со своим праздничным концертом — в этом году у музыкантов юбилей. Кстати, парни рвут шаблоны образа панков — они вегетарианцы, не курят и не пьют. Ну, по крайней мере, так заявляют.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 24 ноября

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: от 800 рублей до 1200 рублей







Провести день в компании четверолапых друзей — отличный план на воскресенье. Всепородная выставка ранга САС Чемпионат РКФ г. Новосибирск «Достояние Сибири — 2018» пройдет в воскресенье, 25 ноября, на территории агропарка. Пёсиков будут судить строго, поэтому им просто необходима зрительская поддержка.











Где: Агропарк-Новосибирск, проезд Энергетиков 17

Когда: 25 ноября

Во сколько: с 9:00 утра

Сколько стоит: бесплатно







Выпить бокал вина в выходной — обычное дело, но в это воскресенье у вас будет неплохая компания. Специально приглашенный сомелье проведет мастер-класс «Сам себе сомелье» и научит правильно выбирать сорт по внешним признакам в магазине, подбирать бокал и рассчитывать бюджет. Для участия необходимо записаться у администратора.











Где: студия Like art studio, Державина, 5

Когда: 25 ноября

Во сколько: с 12:0 до 14:00

Сколько стоит: 800 рублей, на двоих — 600 рублей







Игра в «Квиз» набирает обороты. В эти выходные пройдут аж две популярные темы — по мотивам сериала «Друзья» и по вселенной волшебного мира «Гарри Поттера». Игры будут проходить в разные дни, поэтому можно сходить и туда, и туда.







По мотивам «Гарри Поттера»











Где: бар The Rooks

Когда: 24 ноября

Во сколько: сбор в 17:30 до 20:00

Сколько стоит: 300 рублей с человека



По мотивам сериала «Друзья»









Где: ресторан Maximilians

Когда: 25 ноября

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: 300 рублей







Киноночь ужасов начнется в субботу. Четыре страшных фильма покажут в антикафе Fun-Time — «Мученицы», «Проклятие», «Бабадук» и «Спуск», а чтобы было не слишком уж жутко, всех гостей обещают накормить пиццей.











Где: антикафе Fun-Time

Когда: 24 ноября

Во сколько: 22:00

Сколько стоит: 350 рублей







В кинотеатре «Победа» в преддверии выхода нового фильма Ларса Фон Триера — «Дом, который построил Джек» — покажут одну из самых известных его кинолент. Фильм «Догвиль» с субтитрами стартует 22 ноября. Эта история рассказывает о девушке Грейс, которая сбежала от банды гангстеров и нашла спасение в маленьком городке Догвиль, который постепенно становится для героини тюрьмой.

18+











Где: кинотеатр «Победа»

Когда: с 22 ноября

Во сколько и сколько стоит: уточнить на сайте кинотеатра







Фантастический боевик «Апгрейд» рассказывает о недалеком будущем, в котором технологии контролируют все жизненные процессы человечества. Когда технофоб Грей теряет после нападения банды отморозков жену, а сам оказывается парализованным, его единственной надеждой на отмщение становится новейшая научная разработка. Экспериментальный имплант не только ставит Грея на ноги, но наделяет его суперсовременным кибер-мозгом и сверхчеловеческими способностями.

18+











Фильм «Быть Астрид Линдгрен» — биография о жизни писательницы, выходит в прокат с 22 ноября. Юная Линдгрен нарушила законы общества и следовала велению сердца. Ее ждали встречи и расставания, любовь и потери. Она подарила миру невероятные истории про Малыша и Карлсона, Пеппи Длинный Чулок, Эмиля из Лённеберги.

16+











Российская драма по сценарию Ивана Охлобыстина «Мотылек» уже идет в кинотеатрах. Героиня фильма Лера ночью на шоссе встречает таинственную девочку, которая говорит, что ее родители уехали в Италию, а она идет к своей бабушке. Две судьбы странным образом переплетаются, а события начинают развиваться стремительно и непредсказуемо. В роли Веры — Алёна Бабенко («Водитель для Веры», «Свои дети»). Таинственную девочку Катю сыграла Марта Тимофеева, уже известная зрителю по роли Дарьи Салтыковой в детстве в сериале «Кровавая барыня».

16+











Читайте также:

Может, кто лифчик кинет: комедийных рэперов атаковали фанатки



В Новосибирске выступила группа «Хлеб»: девушки визжали и кидали паспорта, но было много недовольных.

