Всё погасло: на площади Ленина отключились светофоры
Сейчас движение регулируют сотрудники ГИБДД
Днём в четверг, 22 ноября, на перекрёстке улицы Орджоникидзе и Красного проспекта в центре Новосибирска погасли светофоры.
Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 15:19. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.
«Профилактические работы проводятся. На 40 минут ориентировочно. ГИБДД оповещены, там сейчас движение регулируется. Ориентировочно светофор должен заработать в 16:30», — сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку значительно затруднено. Скорость машин в потоке в 15:45 не превышала 7–10 км/ч.
В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)