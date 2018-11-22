Всё погасло: на площади Ленина отключились светофоры

Сейчас движение регулируют сотрудники ГИБДД

Светофор отключили из-за профилактических работ
Светофор отключили из-за профилактических работ


Днём в четверг, 22 ноября, на перекрёстке улицы Орджоникидзе и Красного проспекта в центре Новосибирска погасли светофоры.


Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 15:19. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.


«Профилактические работы проводятся. На 40 минут ориентировочно. ГИБДД оповещены, там сейчас движение регулируется. Ориентировочно светофор должен заработать в 16:30», — сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку значительно затруднено. Скорость машин в потоке в 15:45 не превышала 7–10 км/ч.


Скорость автомобилей в потоке не превышает 10 км/ч
Скорость автомобилей в потоке не превышает 10 км/ч


В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе. 

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