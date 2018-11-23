С укулеле и без денег: новосибирец путешествует по миру с пустыми карманами

В поездках Артём Кондратьев зарабатывает игрой на укулеле — освоить этот инструмент его побудила любовь к путешествиям





Новосибирец Артём Кондратьев научился путешествовать по миру без денег: он ездит автостопом, ночует в палатке и играет на укулеле, чтобы заработать на еду и авиабилеты.







Сегодня ночью 31-летний Артём Кондратьев в одиночку отправился в своё второе бюджетное путешествие по Азии. Из предыдущего, длившегося полгода, он вернулся два месяца назад, чтобы, как он сам шутит, «посмотреть на снег». Теперь впереди новая поездка, во время которой новосибирец, по его словам, планирует посетить как минимум полтора десятка стран. Первая на очереди — Япония.







«Я понял, что самое офигенное в поездке — это <…> люди, которых я встречаю. <…> Я никогда не забуду эти чувства — каких людей я добрых встречал, просто очень добрых, в Китае, в Гонконге, во Вьетнаме, в Таиланде», — делится впечатлениями турист.







Из прошлого путешествия по Азии Артём Кондратьев вернулся два месяца назад, а уже сегодня ночью началось его новое приключение





По словам Артёма Кондратьева, в свою первую бюджетную поездку по Азии он решил отправиться, потому что ему просто нравится узнавать новые места — раньше у него даже было своё турагентство. От идеи путешествовать без денег он не смог отказаться, даже несмотря на языковые барьеры, свою стеснительность и на то, что поначалу он вообще плохо представлял, как будет зарабатывать в поездке.







«Я очень люблю путешествовать, и меня ничто не остановило. Я английский плохо знаю, играть [на музыкальных инструментах] вообще не умел. Никогда в жизни не играл и никогда в жизни не пел. Но чтобы путешествовать, нужно что-то делать. Я открыл YouTube, посмотрел, как зарабатывают в автостопе. Там было несколько вариантов <…>, мне более всего понравилось играть на укулеле. Мне сказали, что научиться можно за два дня. И всё — <…> я купил укулеле, научился играть одну мелодию примерно дней за пять — я тяжело обучаюсь. Всё: научился играть и поехал», — рассказывает путешественник.









По словам туриста, игрой на укулеле удаётся заработать от 70 до 100 долларов за день, некоторые слушатели просто несут еду, ведут в магазины и рестораны с предложением купить или заказать что хочешь.





«За всё своё путешествие я ни разу не был голодным», — признаётся Артём Кондратьев.







Он уточнил, что за полгода посетил Китай, Гонконг, Вьетнам, Камбоджу, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Южную Корею, путешествовал автостопом, на самолётах и поездах. Ночевал где придётся, например в палатке, на туристическом коврике на газоне или договаривался о каучсёрфинге. А однажды в Малайзии, когда сибиряк с рюкзаком ночью ел «Доширак» возле магазина, с ним заговорил проходивший мимо парень и, узнав о его путешествии, просто снял ему номер в отеле.







Во время прошлой поездки новосибирцу далеко не всегда удавалось ночевать в отелях — иногда он был вынужден спать на улице





По словам Артёма Кондратьева, за время прошлой поездки по Азии он много времени проводил наедине с собой и успел о многом поразмышлять, пережил трогательные моменты, о которых может рассказывать целый день. Самым красивым из того, что он увидел в поездке, путешественник считает Ангкор-Ват — гигантский индуистский храмовый комплекс в Камбодже.







«Ещё в путешествии <…> я преодолеваю себя. Я человек, наверное, стеснительный в жизни, и, путешествуя шесть месяцев, я очень продвинулся в этом плане, общительный стал. Это очень круто», — считает новосибирец.











Чтобы отправиться в новую поездку, Артёму Кондратьеву пришлось потратить деньги на авиабилеты до Токио — он добирается туда с пересадкой во Владивостоке. А дальше, по словам туриста, начнётся путешествие без денег, в котором ему опять поможет игра на укулеле.











«Посмотрев Японию и заработав на билет, я полечу на Тайвань. После — Гонконг. Там я, скорее всего буду, жить в палатке, так как это один из самых дорогих городов мире. Потом Филиппины, Сингапур, Индонезия, там я постараюсь сделать визу в Австралию. Потом я направлюсь в сторону Индии автостопом, посетив по дороге такие страны, как Таиланд, Лаос, Мьянма, Непал. На этот раз я хочу посетить еще больше стран! Я буду жить в палатке, по каучсёрфингу, в дешёвых хостелах — в Азии они по 5 долларов. Я уже сделал табличку на японском языке, на ней написано: "Я путешествую из России в сторону Таиланда без денег, и я голодный, надеюсь, вам понравится моя музыка и моя улыбка"», — сообщил Артём Кондратьев в переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте».











Новосибирец добавил, что в новом путешествии он собирается провести год или даже два. В поездке он планирует не только посмотреть красивые места, но и научиться петь, танцевать и подтянуть английский язык, чтобы когда-нибудь воплотить ещё одну свою мечту — побывать в Америке.







Во время нового путешествия Артём Кондратьев планирует посетить как минимум полтора десятка стран





В начале года НГС также рассказывал об автостопщике, который путешествует по России с чёрным котом в рюкзаке.

