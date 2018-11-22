Видео: белый медведь Ростик поделился мясом с бездомной собакой
Собака рискнула и смогла взять кусок из клетки хищника
Фотограф Нина Курбаткина опубликовала забавное видео из жизни белого медведя Ростика из Новосибирского зоопарка — на камеру попала трапеза медведя в компании бездомной собаки.
«Эта собака уже давно к Ростику приходит. Она голодная, бегает, и, видимо, когда Ростик отлучился, она украла у него кусочек мяса», — рассказала корреспонденту НГС Нина Курбаткина.
На видео заметно, что Ростик лояльно относится к собаке — не рычит на неё, а спокойно ест рядом с ней.
Ролик был снят накануне, 21 ноября, его продолжительность — 2,5 минуты. В первой части видео медведь и собака обедают, а во второй — Ростик валяется в клетке.
Нина Курбаткина уже несколько лет подряд посещает зоопарк и снимает там забавные видео и милые фото.
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Елена Громкова
Видео и скриншот с YouTube-канала Нины Курбаткиной