Видео: белый медведь Ростик поделился мясом с бездомной собакой

Собака рискнула и смогла взять кусок из клетки хищника

Ростик очень миролюбиво относится к гостье
Ростик очень миролюбиво относится к гостье


Фотограф Нина Курбаткина опубликовала забавное видео из жизни белого медведя Ростика из Новосибирского зоопарка — на камеру попала трапеза медведя в компании бездомной собаки.


«Эта собака уже давно к Ростику приходит. Она голодная, бегает, и, видимо, когда Ростик отлучился, она украла у него кусочек мяса», — рассказала корреспонденту НГС Нина Курбаткина.


На видео заметно, что Ростик лояльно относится к собаке — не рычит на неё, а спокойно ест рядом с ней.


Ролик был снят накануне, 21 ноября, его продолжительность — 2,5 минуты. В первой части видео медведь и собака обедают, а во второй — Ростик валяется в клетке.



Нина Курбаткина уже несколько лет подряд посещает зоопарк и снимает там забавные видео и милые фото.

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