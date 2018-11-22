Депутат Милонов пожаловался в МВД на рэпера из Новосибирска
Депутату не понравились цветные линзы и одежда Элджея
Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева проверить творчество рэпера из Новосибирска Элджея.
Милонов уже направил письмо в МВД, сообщает РИА Новости. Депутат счёл образ популярного среди молодёжи музыканта шокирующим.
«Сценический образ Элджея у многих родителей вызывает недоумение — куртка бомбер, плотная вязаная шапочка, специфические джинсы. "Короной" же его образа является полное отсутствие зрачков глаз. Совокупная картина, без сомнения, смотрится угрожающе», — приводит цитату из письма Виталия Милонова РИА Новости.
24-летний новосибирец Алексей Узенюк выступает под псевдонимом Элджей. Широкую известность он приобрёл в 2017 году после совместной работы с рэпером Feduk — вместе они выпустили хит «Розовое вино».
За время подготовки публикации получить комментарий от Элджея или его представителей корреспонденту НГС не удалось.
Дополнение: Пиар-менеджер рэпера Влад Козлов позже сообщил корреспонденту НГС, что музыкант ещё не в курсе жалобы Виталия Милонова в МВД.
В октябре Элджей стал самым популярным исполнителем «ВКонтакте» — его песни послушали более миллиарда раз.
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Дарья Януш
Коллаж Юлии Шипициной