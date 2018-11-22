Депутат Милонов пожаловался в МВД на рэпера из Новосибирска

Депутату не понравились цветные линзы и одежда Элджея

Виталий Милонов посчитал внешний вид музыканта угрожающим 
Виталий Милонов посчитал внешний вид музыканта угрожающим 


Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева проверить творчество рэпера из Новосибирска Элджея. 


Милонов уже направил письмо в МВД, сообщает РИА Новости. Депутат счёл образ популярного среди молодёжи музыканта шокирующим.


«Сценический образ Элджея у многих родителей вызывает недоумение — куртка бомбер, плотная вязаная шапочка, специфические джинсы. "Короной" же его образа является полное отсутствие зрачков глаз. Совокупная картина, без сомнения, смотрится угрожающе», — приводит цитату из письма Виталия Милонова РИА Новости.


24-летний новосибирец Алексей Узенюк выступает под псевдонимом Элджей. Широкую известность он приобрёл в 2017 году после совместной работы с рэпером Feduk — вместе они выпустили хит «Розовое вино». 


За время подготовки публикации получить комментарий от Элджея или его представителей корреспонденту НГС не удалось.


Дополнение: Пиар-менеджер рэпера Влад Козлов позже сообщил корреспонденту НГС, что музыкант ещё не в курсе жалобы Виталия Милонова в МВД.


В октябре Элджей стал самым популярным исполнителем «ВКонтакте» — его песни послушали более миллиарда раз.

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