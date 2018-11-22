Мэрия дважды отдала под застройку школьный стадион

В школе надеются, что беговые дорожки на нём оставят

Участок рядом с образовательным центром «Горностай» отдали в аренду в декабре 2016 года, но строительство на нём так и не началось
Участок рядом с образовательным центром «Горностай» отдали в аренду в декабре 2016 года, но строительство на нём так и не началось

Власти Новосибирска отдали в аренду участок, на котором находится школьный стадион рядом с образовательным центром «Горностай», — инвестор планирует построить на нём ледовый каток.


Информацию о том, что стадион передали инвестору, начали обсуждать жители Академгородка в своей группе в Facebook. Сдачу участка в аренду корреспонденту НГС подтвердила директор образовательного центра «Горностай», депутат горсовета Ирина Путинцева. 


Она уточнила, что в перспективе тут может появиться центр дополнительного образования. «Переговоры ведутся на уровне мэрии города Новосибирска. И о том, что это будет центр дополнительного образования плюс каток для спортивных классов, но сохранятся беговые дорожки и так далее», — рассказала Ирина Путинцева. 


Стадион находится за учебными корпусами «Горностая» по адресам Вяземская, 4 и Полевая, 5 в Советском районе города. На этой площадке дети занимаются физкультурой в тёплое время года — бегом и лёгкой атлетикой — как минимум с начала 1992 года, когда был открыт «Горностай», тогда называвшийся школой № 204.


Называть юридическое лицо, взявшее участок в аренду, Ирина Путинцева отказалась, сославшись на то, что это не входит в её обязанности. «Зачем собирать всякие отрицательные эмоции людей, которым заняться нечем? Не надо и меня к этому привлекать. Я не имею к этому отношения», — заявила Путинцева.


Руководитель департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский сообщил корреспонденту НГС, что участок был передан в аренду ООО «Сибирский дом». «Договор для строительства многофункционального здания сроком до 06.02.2028», — уточнил Жигульский.


Ранее на этом участке уже пытались начать стройку — в конце 2016 года компания «Старт» взяла этот же земельный участок площадью около 1 га в аренду на 11 лет. Но в ноябре этого года компания была ликвидирована, а мэрия оформила переуступку прав «Сибирскому дому».


Как пояснил корреспонденту НГС бывший директор «Старта» Владимир Фомиченко, эта организация несколько раз пыталась начать строительство на арендованном участке. «[Стройка] не велась. Там [была] проблема с техническими условиями и масса проблем, которые мэрия изначально скрыла. Пока пытались согласовать, возникали свои трудности. <...> В общем, никакая стройка не велась», — сказал Фомиченко. Он отметил, что новый арендатор, скорее всего, сможет эти трудности уладить.


Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой рассказать о планах инвестора на этот участок.


По данным базы «Контур.Фокус», в Новосибирской области существует 3 действующие компании с названием «Сибирский дом», занимающихся строительством. В двух компаниях от комментариев отказались, в третьей организации на звонок корреспондента НГС не ответили.


В середине октября у лицея № 22 «Надежда Сибири» в Железнодорожном районе Новосибирска спилили деревья — на месте зелёных насаждений хотели построить административное здание. После недовольства новосибирцев мэр Анатолий Локоть объявил о том, что остановил стройку

Прочтений: 4278

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (52)52
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено