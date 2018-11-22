Мэрия дважды отдала под застройку школьный стадион

Участок рядом с образовательным центром «Горностай» отдали в аренду в декабре 2016 года, но строительство на нём так и не началось

Власти Новосибирска отдали в аренду участок, на котором находится школьный стадион рядом с образовательным центром «Горностай», — инвестор планирует построить на нём ледовый каток.





Информацию о том, что стадион передали инвестору, начали обсуждать жители Академгородка в своей группе в Facebook. Сдачу участка в аренду корреспонденту НГС подтвердила директор образовательного центра «Горностай», депутат горсовета Ирина Путинцева.





Она уточнила, что в перспективе тут может появиться центр дополнительного образования. «Переговоры ведутся на уровне мэрии города Новосибирска. И о том, что это будет центр дополнительного образования плюс каток для спортивных классов, но сохранятся беговые дорожки и так далее», — рассказала Ирина Путинцева.





Стадион находится за учебными корпусами «Горностая» по адресам Вяземская, 4 и Полевая, 5 в Советском районе города. На этой площадке дети занимаются физкультурой в тёплое время года — бегом и лёгкой атлетикой — как минимум с начала 1992 года, когда был открыт «Горностай», тогда называвшийся школой № 204 .





Называть юридическое лицо, взявшее участок в аренду, Ирина Путинцева отказалась, сославшись на то, что это не входит в её обязанности. «Зачем собирать всякие отрицательные эмоции людей, которым заняться нечем? Не надо и меня к этому привлекать. Я не имею к этому отношения», — заявила Путинцева.





Руководитель департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский сообщил корреспонденту НГС, что участок был передан в аренду ООО «Сибирский дом». «Договор для строительства многофункционального здания сроком до 06.02.2028», — уточнил Жигульский.





Ранее на этом участке уже пытались начать стройку — в конце 2016 года компания «Старт» взяла этот же земельный участок площадью около 1 га в аренду на 11 лет. Но в ноябре этого года компания была ликвидирована, а мэрия оформила переуступку прав «Сибирскому дому».





Как пояснил корреспонденту НГС бывший директор «Старта» Владимир Фомиченко, эта организация несколько раз пыталась начать строительство на арендованном участке. «[Стройка] не велась. Там [была] проблема с техническими условиями и масса проблем, которые мэрия изначально скрыла. Пока пытались согласовать, возникали свои трудности. <...> В общем, никакая стройка не велась», — сказал Фомиченко. Он отметил, что новый арендатор, скорее всего, сможет эти трудности уладить.





Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой рассказать о планах инвестора на этот участок.





По данным базы «Контур.Фокус», в Новосибирской области существует 3 действующие компании с названием «Сибирский дом», занимающихся строительством. В двух компаниях от комментариев отказались, в третьей организации на звонок корреспондента НГС не ответили.



