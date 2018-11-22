Копают, пока не замёрзло: коммунальщики сузят улицу Сибиряков-Гвардейцев для ремонта
Жителям Затулинки будет сложнее проехать улицу до начала декабря
В Новосибирске на две недели перекопают и сузят участок улицы Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе: энергетикам понадобилось отремонтировать подземные коммуникации.
«С 22 ноября по 4 декабря будет сужена улица Сибиряков-Гвардейцев в районе дома
Коммунальщики добавили, что улицу будут сужать со стороны трамвайных путей. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и руководствоваться дорожной разметкой и знаками.
Накануне технический директор СГК Олег Петров сообщил, что для ремонта всех теплосетей Новосибирска потребуется больше 40 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом города. Коммунальщики утверждают, что в Новосибирске сегодня самые низкие тарифы на тепловую энергию, а аварии случаются на самых старых магистралях.
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Александр Сильченко
Фото Ильи Калинина (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)