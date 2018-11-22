Сибирячка нарисовала переводные татуировки, которые продаются по всему миру

На создание серии её вдохновила природа

Юлия Пальм любит растения и хочет, чтобы люди бережнее относились к экологии
Юлия Пальм любит растения и хочет, чтобы люди бережнее относились к экологии


Новосибирский иллюстратор Юлия Пальм создала серию изображений с растительной тематикой для проекта из Санкт-Петербурга Unicorns Out, которые продают переводные татуировки по всему миру.


Бренд Unicorns Out сотрудничает с дизайнерами, художниками и тату-мастерами со всего мира, чтобы производить переводные татуировки, а также одежду и аксессуары. Они позволяют легко трансформировать свой образ, пояснил операционный директор проекта Никита Лебедев. Их девиз «Let your unicorns out!» — «Выпусти своего внутреннего единорога! Поверь в волшебство!».


«Офис Unicorns Out находится в петербургском Artplay. Здесь много креативных компаний. Как-то раз, по дороге на ланч, мы увидели арты Юлии на сумках-шопперах, в витрине у наших соседей — компании Movester Toys. Оказалось, что Юлия сотрудничает с ними и параллельно отправила им на продажу несколько своих шопперов, чтобы они выставили их у себя на витрине. Нам очень понравился стиль Юлии, и мы решили предложить ей сотрудничество: контакты взяли тут же, у соседей. Дальше мы обменялись электронными письмами, заключили договор, и вот уже несколько недель переводные татуировки с артами Юлии Пальм радуют множество людей по всему миру», — рассказал корреспонденту НГС Никита Лебедев.



Для самой Юлии самое приятное в работе, по её словам, было то, что её никак не ограничивали в стилистике, а просто сказали, какие растения должны присутствовать в иллюстрациях, остальное — чистая свобода творчества.


«Природа — это то, что вдохновляет меня сильнее всего. Именно любовь к растениям, к их красоте и пользе я передаю через рисунки, хочется верить, что чем больше людей будут замечать красоту в окружающих листиках и травинках, тем бережнее будут относится к экологии в целом. Этот заказ был одним из самых приятных за очень долгий период времени: я просто делала, то что люблю и так, как люблю. Ещё стоит заметить, что, помимо всего процесса работы, очень приятно получать фидбэк в виде невероятных фотографий», — радуется иллюстартор.


Юлия Пальм оценила в сотрудничестве возможность чувствовать свободу творчества: ей только сказали, какие растения хотят видеть
Юлия Пальм оценила в сотрудничестве возможность чувствовать свободу творчества: ей только сказали, какие растения хотят видеть


Эти переводные татуировки держатся от двух до 10 дней — в зависимости от типа кожи и места нанесения: например, на шее они держатся меньше, а на предплечье дольше.


«Мы с самого начала поняли, что это будет бомба. У Юлии нежная и оригинальная манера исполнения работ, и она очень внимательна к мелочам. Совместно мы сделали цветочную коллекцию, в которой каждый арт выглядит как живой — и это поразительный эффект», — уверен Лебедев.


Работы Юлии выбрали в том числе из-за её трепетного отношения к деталям
Работы Юлии выбрали в том числе из-за её трепетного отношения к деталям


Такие татуировки держатся от 2 до 10 дней
Такие татуировки держатся от 2 до 10 дней


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