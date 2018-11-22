Грузовик упал на бок после аварии с легковушкой в центре Новосибирска
Авария произошла недалеко от железнодорожного вокзала
Днём в четверг, 22 ноября, на перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Дмитрия Шамшурина в Железнодорожном районе Новосибирска произошло ДТП с грузовиком.
Об этом корреспонденту НГС рассказала читательница Виолетта М. — она увидела момент аварии из окна такси.
«Произошло буквально несколько минут назад. <...> Легковая машина так неловко подрезала грузовичок. Он отвернул, подпрыгнул на кочке, завалился и на бок перевернулся. Легковушка сразу остановилась, вроде жертв нету. Из легковушки потом водитель вышел», — рассказала она.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, из-за аварии на улице Шамшурина и Комсомольском проспекте образовался небольшой затор — скорость движения там не превышает 10 км/ч.
Полиция продолжает искать водителя, который спровоцировал аварию на трассе под Новосибирском с двумя грузовиками и скрылся.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Кирилл Шматков
Фото предоставлены Ксенией Евдокимовой (1), Виолеттой М. (2)