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Грузовик упал на бок после аварии с легковушкой в центре Новосибирска

Авария произошла недалеко от железнодорожного вокзала

От удара грузовик завалился на бок
От удара грузовик завалился на бок


Днём в четверг, 22 ноября, на перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Дмитрия Шамшурина в Железнодорожном районе Новосибирска произошло ДТП с грузовиком.


Об этом корреспонденту НГС рассказала читательница Виолетта М. — она увидела момент аварии из окна такси. 


«Произошло буквально несколько минут назад. <...> Легковая машина так неловко подрезала грузовичок. Он отвернул, подпрыгнул на кочке, завалился и на бок перевернулся. Легковушка сразу остановилась, вроде жертв нету. Из легковушки потом водитель вышел», — рассказала она.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, из-за аварии на улице Шамшурина и Комсомольском проспекте образовался небольшой затор — скорость движения там не превышает 10 км/ч.


Первые секунды после аварии
Первые секунды после аварии


Полиция продолжает искать водителя, который спровоцировал аварию на трассе под Новосибирском с двумя грузовиками и скрылся

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