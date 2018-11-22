Грузовик упал на бок после аварии с легковушкой в центре Новосибирска

Авария произошла недалеко от железнодорожного вокзала

От удара грузовик завалился на бок





Днём в четверг, 22 ноября, на перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Дмитрия Шамшурина в Железнодорожном районе Новосибирска произошло ДТП с грузовиком.





Об этом корреспонденту НГС рассказала читательница Виолетта М. — она увидела момент аварии из окна такси.





«Произошло буквально несколько минут назад. <...> Легковая машина так неловко подрезала грузовичок. Он отвернул, подпрыгнул на кочке, завалился и на бок перевернулся. Легковушка сразу остановилась, вроде жертв нету. Из легковушки потом водитель вышел», — рассказала она.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, из-за аварии на улице Шамшурина и Комсомольском проспекте образовался небольшой затор — скорость движения там не превышает 10 км/ч.





Первые секунды после аварии





Полиция продолжает искать водителя, который спровоцировал аварию на трассе под Новосибирском с двумя грузовиками и скрылся.