Дельфин под шампанское: в новосибирском дельфинарии решили проводить новогодние корпоративы

Артисты дельфинария готовят к Новому году специальную программу





В центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» начали проводить новогодние корпоративы — часть программы проходит в зале для представлений, оставшаяся часть праздника — в зоне для фуршета.





«В целом показывается шоу, океанариум, есть фуршетная зона, есть фотозона, аниматоры, Дедушка Мороз со Снегурочкой, ёлка, — рассказали корреспонденту НГС о концепции праздника в администрации дельфинария. — В стоимость входит шоу и плюс весь дельфинарий, зоны».







Как уточнили в компании, программа с животными для гостей будет стандартной — такой же, как для других зрителей. Остальная часть праздника предполагается в фуршетной зоне и фотозоне.





Новогодний корпоратив в дельфинарии стоит 250 тысяч рублей плюс можно доплатить 100 тысяч рублей, если компания захочет показать сотрудникам и океанариум. Всё здание дельфинария закрывается для зрителей на несколько часов.





«Например, с 17 до 21:30. Ориентировочно такой промежуток времени выделяем, 3-4 часа», — пояснили в дельфинарии. Кухню и напитки организуют сами заказчики своими силами либо через партнёров дельфинария.





Пока, как уточнили в дельфинарии, новогодняя программа готовится. Весной тренеры научили белуху Чемала и моржиху Тику танцевать парой.