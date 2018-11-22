Дельфин под шампанское: в новосибирском дельфинарии решили проводить новогодние корпоративы

За отдельную плату сотрудникам компаний показывают океанариум

Артисты дельфинария готовят к Новому году специальную программу 
Артисты дельфинария готовят к Новому году специальную программу 


В центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» начали проводить новогодние корпоративы — часть программы проходит в зале для представлений, оставшаяся часть праздника — в зоне для фуршета.


«В целом показывается шоу, океанариум, есть фуршетная зона, есть фотозона, аниматоры, Дедушка Мороз со Снегурочкой, ёлка, — рассказали корреспонденту НГС о концепции праздника в администрации дельфинария. — В стоимость входит шоу и плюс весь дельфинарий, зоны». 


Как уточнили в компании, программа с животными для гостей будет стандартной — такой же, как для других зрителей. Остальная часть праздника предполагается в фуршетной зоне и фотозоне. 


Новогодний корпоратив в дельфинарии стоит 250 тысяч рублей плюс можно доплатить 100 тысяч рублей, если компания захочет показать сотрудникам и океанариум. Всё здание дельфинария закрывается для зрителей на несколько часов. 


«Например, с 17 до 21:30. Ориентировочно такой промежуток времени выделяем, 3-4 часа», — пояснили в дельфинарии. Кухню и напитки организуют сами заказчики своими силами либо через партнёров дельфинария. 


Пока, как уточнили в дельфинарии, новогодняя программа готовится. Весной тренеры научили белуху Чемала и моржиху Тику танцевать парой.  

Прочтений: 1312

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (34)34
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено