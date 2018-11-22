Больше полусотни домов в центре Новосибирска остались без отопления

Вернуть отопление в дома новосибирцев обещают к вечеру





Утром 22 ноября от отопления отключили микрорайон «Ипподромский» в Центральном районе Новосибирска.





Информацию об этом в редакцию НГС сообщила читательница Алёна.





«Сегодня с 8:00 нет тепла на всем Ипподромском жилмассиве. Спокойненько так отвечают, что это плановый ремонт. Холодные батареи, а что делать с заболевшим ребенком?» — написала в редакцию НГС читательница.





В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» информацию об отключении подтвердили.





«В микрорайоне "Ипподромский" отключено отопление с 8:00 до 21:00. Проводятся ремонтные работы на теплотрассе диаметром 700 мм. В зону отключения попали 62 жилых многоквартирных дома», — прокомментировали корреспонденту НГС коммунальщики.





Накануне технический директор СГК Олег Петров сообщил, что для ремонта всех теплосетей Новосибирска потребуется больше 40 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом города. Коммунальщики утверждают, что в Новосибирске сегодня самые низкие тарифы на тепловую энергию, а аварии случаются на самых старых магистралях.