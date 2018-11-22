В Новосибирске выбрали уполномоченного по правам человека
Омбудсменом стала Нина Шалабаева
Сегодня, 22 ноября, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области согласовали кандидатуру нового уполномоченного по правам человека.
На сессии депутаты рассмотрели кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.
На должность претендовали действующий омбудсмен Нина Шалабаева и региональный координатор «Школы грамотного потребителя» Светлана Миронова. Шалабаеву выдвинула Общественная палата региона, Миронову — депутат Дарья Украинцева.
Всего в тайном голосовании поучаствовал 61 депутат. За Шалабаеву было отдано 57 голосов, за Миронову — 4. Таким образом уполномоченным по правам человека в Новосибирской области стала Нина Шалабаева.
«Спасибо, уважаемые депутаты, за доверие, которое вы мне сегодня оказали. Я постараюсь его оправдать», — сказала Нина Шалабаева во время принесения присяги перед депутатами Заксобрания.
Сегодня в Заксобрании также утвердили кандидатуру нового областного прокурора — до этого он 9 лет возглавлял прокуратуру Алтайского края.
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Дмитрий Здорников
Фото upch.nso.ru