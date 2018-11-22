В Новосибирске выбрали уполномоченного по правам человека

На должность омбудсмена выбрали Нину Шалабаеву, которая работает уполномоченным с 2013 года

Сегодня, 22 ноября, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области согласовали кандидатуру нового уполномоченного по правам человека.







На сессии депутаты рассмотрели кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.





На должность претендовали действующий омбудсмен Нина Шалабаева и региональный координатор «Школы грамотного потребителя» Светлана Миронова. Шалабаеву выдвинула Общественная палата региона, Миронову — депутат Дарья Украинцева.





Всего в тайном голосовании поучаствовал 61 депутат. За Шалабаеву было отдано 57 голосов, за Миронову — 4. Таким образом уполномоченным по правам человека в Новосибирской области стала Нина Шалабаева.





«Спасибо, уважаемые депутаты, за доверие, которое вы мне сегодня оказали. Я постараюсь его оправдать», — сказала Нина Шалабаева во время принесения присяги перед депутатами Заксобрания.





Сегодня в Заксобрании также утвердили кандидатуру нового областного прокурора — до этого он 9 лет возглавлял прокуратуру Алтайского края.