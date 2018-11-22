На площади Маркса появилась новогодняя ёлка
Праздничное украшение установили около ТРК «Сан Сити»
Новогодняя ёлка появилась в сквере перед торгово-офисным комплексом «Сан Сити» на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска.
Возводить ёлку перед «Сан Сити» начали ещё во вторник, 20 ноября, — здесь появился железный остов. В течение среды на него монтировали искусственную «хвою». C утра четверга ёлка уже была практически готова, но пока на ней ещё не появились украшения.
«Сан Сити» не первый крупный городской ТЦ, который уже установил новогоднюю ёлку в ноябре, — это уже сделали в «МЕГЕ». А на этой неделе начали включать гирлянду на другой ёлке — около Центрального рынка.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Стас Соколов
Фото автора