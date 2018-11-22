На площади Маркса появилась новогодняя ёлка

Новогодняя ёлка появилась в сквере перед офисной башней «Сан Сити»





Новогодняя ёлка появилась в сквере перед торгово-офисным комплексом «Сан Сити» на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска.







Пока на ёлке нет украшений





Возводить ёлку перед «Сан Сити» начали ещё во вторник, 20 ноября, — здесь появился железный остов. В течение среды на него монтировали искусственную «хвою». C утра четверга ёлка уже была практически готова, но пока на ней ещё не появились украшения.







«Сан Сити» не первый крупный городской ТЦ, который уже установил новогоднюю ёлку в ноябре, — это уже сделали в «МЕГЕ». А на этой неделе начали включать гирлянду на другой ёлке — около Центрального рынка.

