Пассажир «Тойоты» погиб в лобовой аварии под Новосибирском

В аварии погиб пассажир и пострадал водитель автомобиля Toyota Vitz





Утром 22 ноября на Ордынской трассе лоб в лоб столкнулись автомобили Toyota Vitz и Toyota Camry — в аварии погиб один человек, а ещё один доставлен в больницу.





По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось на 91-м километре Ордынской трассы около 9:30.





«Сегодня на 91-м километре Ордынского шоссе водитель автомобиля Toyota Vitz не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Toyota Camry», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





По информации ведомства, в результате аварии 22-летний пассажир автомобиля Toyota Vitz скончался на месте от полученных травм, а водитель доставлен в медицинское учреждение.





«Водитель автомобиля Toyota Camry в аварии не пострадал. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства ДТП выясняются», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.





На днях пассажирский автобус сбил пожилую женщину в Кировском районе Новосибирска — пострадавшую с места аварии увезли в больницу.

