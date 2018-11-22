Росгвардия забрала у новосибирцев больше трёх сотен стволов

За ноябрь ведомство проверило больше 2500 владельцев оружия

Сотрудники Росгвардии составили 148 административных протоколов
Сотрудники Росгвардии составили 148 административных протоколов


Сотрудники Росгвардии проверили, как новосибирцы хранят оружие. Во время проверок было изъято больше трёх сотен пистолетов, карабинов и ружей.


По данным пресс-службы новосибирской Росгвардии, всего за ноябрь 2018 года прошло 2564 проверки.


«Проверки условий хранения оружия сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Новосибирской области проводятся в целях контроля за обеспечением условий сохранности оружия и патронов к оружию, находящихся в собственности граждан. Сотрудниками <…> каждый владелец оружия подвергается проверке не реже одного раза в год», — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.


По её словам, за ноябрь 2018-го сотрудники Росгвардии выписали 148 административных протоколов за неправильное хранение, изъяли 346 единиц оружия и аннулировали 183 лицензии.


«Если выявлены факты хранения оружия с нарушениями, например без сейфа или с просроченными документами, то в таких случаях пистолеты, карабины и ружья изымают», — добавила Ольга Табатчикова.


В начале августа власти Новосибирской области разрешили охотникам застрелить три сотни лосей и больше двух тысяч косуль за год. После этого Росгвардия провела рейд, во время которого у охотников-нарушителей забрали 161 ружьё.

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