Росгвардия забрала у новосибирцев больше трёх сотен стволов

Сотрудники Росгвардии составили 148 административных протоколов





Сотрудники Росгвардии проверили, как новосибирцы хранят оружие. Во время проверок было изъято больше трёх сотен пистолетов, карабинов и ружей.







По данным пресс-службы новосибирской Росгвардии, всего за ноябрь 2018 года прошло 2564 проверки.





«Проверки условий хранения оружия сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Новосибирской области проводятся в целях контроля за обеспечением условий сохранности оружия и патронов к оружию, находящихся в собственности граждан. Сотрудниками <…> каждый владелец оружия подвергается проверке не реже одного раза в год», — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.





По её словам, за ноябрь 2018-го сотрудники Росгвардии выписали 148 административных протоколов за неправильное хранение, изъяли 346 единиц оружия и аннулировали 183 лицензии.





«Если выявлены факты хранения оружия с нарушениями, например без сейфа или с просроченными документами, то в таких случаях пистолеты, карабины и ружья изымают», — добавила Ольга Табатчикова.





В начале августа власти Новосибирской области разрешили охотникам застрелить три сотни лосей и больше двух тысяч косуль за год. После этого Росгвардия провела рейд, во время которого у охотников-нарушителей забрали 161 ружьё.

