Придётся потерпеть: коммунальщики рассказали, когда откроют движение по Пархоменко

Улицу перекрыли в конце октября, но проехать по ней нельзя до сих пор





Из-за долгого устранения последствий коммунальной аварии у дома на Пархоменко, 26 в Ленинском районе Новосибирска местные жители подолгу стоят в пробках во дворах.





Участок улицы коммунальщики перекрыли 30 октября — после аварии на водопроводе там просела дорога.





На днях в редакцию НГС написал читатель, который сообщил, что теперь все автомобили объезжают перекопанный участок через дворы.





«Как долго ещё будет перекрыт участок дороги по улице Пархоменко, между улицами Троллейной и Котовского? Обычные автомобили теперь ездят там, где общественный транспорт ходит. И по дворам приходится пробиваться на работу и с работы. Из-за этой аварии, которая не устраняется, очень сложно стало выезжать с ж/м "Троллейный"», — написал в редакцию НГС читатель.





Дорогу обещают открыть через 3 дня





В «Горводоканале» пояснили, что сейчас ведутся завершающие этапы ремонта, а дорогу откроют в течение нескольких дней.





«Там работы ведутся уже месяц. <…> Там вышел из строя коллектор. Восстановление уже завершено. Сейчас засыпан котлован, сейчас его щебенят и бетонируют. Три дня, и мы откроем дорогу. Надо, чтобы схватился бетон. Погода достаточно хорошая, чтобы бетон схватился», — рассказал корреспонденту НГС представитель «Горводоканала» Сергей Зубков.



