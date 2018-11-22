Придётся потерпеть: коммунальщики рассказали, когда откроют движение по Пархоменко
Проезд по улице закрыли из-за коммунальной аварии
Из-за долгого устранения последствий коммунальной аварии у дома на Пархоменко, 26 в Ленинском районе Новосибирска местные жители подолгу стоят в пробках во дворах.
Участок улицы коммунальщики перекрыли 30 октября — после аварии на водопроводе там просела дорога.
На днях в редакцию НГС написал читатель, который сообщил, что теперь все автомобили объезжают перекопанный участок через дворы.
«Как долго ещё будет перекрыт участок дороги по улице Пархоменко, между улицами Троллейной и Котовского? Обычные автомобили теперь ездят там, где общественный транспорт ходит. И по дворам приходится пробиваться на работу и с работы. Из-за этой аварии, которая не устраняется, очень сложно стало выезжать с ж/м "Троллейный"», — написал в редакцию НГС читатель.
В «Горводоканале» пояснили, что сейчас ведутся завершающие этапы ремонта, а дорогу откроют в течение нескольких дней.
«Там работы ведутся уже месяц. <…> Там вышел из строя коллектор. Восстановление уже завершено. Сейчас засыпан котлован, сейчас его щебенят и бетонируют. Три дня, и мы откроем дорогу. Надо, чтобы схватился бетон. Погода достаточно хорошая, чтобы бетон схватился», — рассказал корреспонденту НГС представитель «Горводоканала» Сергей Зубков.
На прошлой неделе в Новосибирске случилась ещё одна серьёзная коммунальная авария: из-под асфальта во дворе дома
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова из архива НГС (1), скриншот скриншот yandex.ru/maps (2)