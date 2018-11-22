Новосибирцы опаздывают на работу из-за гигантской пробки на Бердском шоссе
Огромный затор растянулся на правом берегу
Утром в четверг, 22 ноября, новосибирские водители встали в огромную пробку на Бердском шоссе в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска.
Сложный затор в десять часов утра собрался на улице Большевистской и Бердском шоссе, при движении в сторону центра — пробка растянулась на 12 километров. Скорость машин в потоке не превышала 3 км/ч.
На прилегающих дорогах Яндекс.Карты также отмечают ряд медленных пробок: они образовались на Коммунальном мосту, Немировича-Данченко, Первомайской, Блюхера и проспекте Карла Маркса. Дорожную обстановку значительно осложняют несколько ДТП.
В целом уровень пробок на дорогах Новосибирска оценивается в 7 баллов.
С началом морозов и гололёда пробки в Новосибирске всё чаще стали достигать максимального уровня 10 баллов.
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Александр Сильченко
Фото Марии Тищенко (1), скриншот yandex.ru/maps (2)