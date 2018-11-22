Новосибирцы опаздывают на работу из-за гигантской пробки на Бердском шоссе

Огромный затор растянулся на правом берегу

Затор растянулся на 12 километров
Затор растянулся на 12 километров


Утром в четверг, 22 ноября, новосибирские водители встали в огромную пробку на Бердском шоссе в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска.


Сложный затор в десять часов утра собрался на улице Большевистской и Бердском шоссе, при движении в сторону центра — пробка растянулась на 12 километров. Скорость машин в потоке не превышала 3 км/ч.


На прилегающих дорогах Яндекс.Карты также отмечают ряд медленных пробок: они образовались на Коммунальном мосту, Немировича-Данченко, Первомайской, Блюхера и проспекте Карла Маркса. Дорожную обстановку значительно осложняют несколько ДТП.

В целом уровень пробок на дорогах Новосибирска оценивается в 7 баллов.


Скорость машин в потоке не превышает 3 км/ч
Скорость машин в потоке не превышает 3 км/ч


С началом морозов и гололёда пробки в Новосибирске всё чаще стали достигать максимального уровня 10 баллов.

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