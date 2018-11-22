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Пенсионерка попала под колёса Subaru на Иванова

Пожилую женщину доставили в больницу

Женщина переходила дорогу в неположенном месте 
Женщина переходила дорогу в неположенном месте 


Вечером 21 ноября автомобиль Subaru Forester сбил пожилую женщину в Советском районе Новосибирска — пострадавшую с места аварии увезли в больницу.


По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось около 21:00 недалеко от дома № 38 на улице Иванова.


«Водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем "Субару Форестер", двигался по улице Иванова со стороны Российской в сторону посёлка Кольцово. В пути следования он совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», — рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.


По её словам, в результате аварии травмы получила 82-летняя женщина: её с закрытым переломом таза со смещением, переломом голени, переломом предплечья и сотрясением головного мозга увезли в больницу.


«В связи с увеличившимся количеством ДТП с участием пешеходов Госавтоинспекция напоминает, что дорогу необходимо переходить по пешеходным переходам и использовать светоотражающие элементы в одежде. Водителям необходимо быть внимательными на дороге», — добавила Анна Варновская.


В выходные автоинспекторы поймали 56 пьяных водителей и оштрафовали 436 пешеходов-нарушителей

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