Пенсионерка попала под колёса Subaru на Иванова

Женщина переходила дорогу в неположенном месте





Вечером 21 ноября автомобиль Subaru Forester сбил пожилую женщину в Советском районе Новосибирска — пострадавшую с места аварии увезли в больницу.





По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось около 21:00 недалеко от дома № 38 на улице Иванова.





«Водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем "Субару Форестер", двигался по улице Иванова со стороны Российской в сторону посёлка Кольцово. В пути следования он совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», — рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.





По её словам, в результате аварии травмы получила 82-летняя женщина: её с закрытым переломом таза со смещением, переломом голени, переломом предплечья и сотрясением головного мозга увезли в больницу.





«В связи с увеличившимся количеством ДТП с участием пешеходов Госавтоинспекция напоминает, что дорогу необходимо переходить по пешеходным переходам и использовать светоотражающие элементы в одежде. Водителям необходимо быть внимательными на дороге», — добавила Анна Варновская.



В выходные автоинспекторы поймали 56 пьяных водителей и оштрафовали 436 пешеходов-нарушителей.