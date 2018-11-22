На Титова погасли светофоры: собирается пробка
Водители могут столкнуться с проблемами при проезде по перекрёстку с улицей Пермской
Утром 22 ноября не перекрёстке улиц Титова и Пермской в Ленинском районе Новосибирска погасли светофоры — водители встали в длинную пробку.
Сообщение о неработающих светофорах появилось в сервисе Яндекс.Пробки в 7:33. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) информацию о сбое в работе светофоров подтвердили.
«Заявка поступала к нам. Специалисты уже выехали на место, пока причина сбоя неизвестна», — пояснили корреспонденту НГС в СМЭУ.
Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость автомобилей в потоке в 7:45 не превышала 7 км/ч. В целом уровень пробок в Новосибирске в это время оценивалась в 6 баллов.
В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)