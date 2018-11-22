На Титова погасли светофоры: собирается пробка

Водители могут столкнуться с проблемами при проезде по перекрёстку с улицей Пермской

Специалисты СМЭУ уже выехали на место, чтобы починить светофор





Утром 22 ноября не перекрёстке улиц Титова и Пермской в Ленинском районе Новосибирска погасли светофоры — водители встали в длинную пробку.





Сообщение о неработающих светофорах появилось в сервисе Яндекс.Пробки в 7:33. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) информацию о сбое в работе светофоров подтвердили.





«Заявка поступала к нам. Специалисты уже выехали на место, пока причина сбоя неизвестна», — пояснили корреспонденту НГС в СМЭУ.





Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость автомобилей в потоке в 7:45 не превышала 7 км/ч. В целом уровень пробок в Новосибирске в это время оценивалась в 6 баллов.





Из-за неработающих светофоров автомобили встали в серьёзный затор





В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.

