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На Титова погасли светофоры: собирается пробка

Водители могут столкнуться с проблемами при проезде по перекрёстку с улицей Пермской

Специалисты СМЭУ уже выехали на место, чтобы починить светофор
Специалисты СМЭУ уже выехали на место, чтобы починить светофор


Утром 22 ноября не перекрёстке улиц Титова и Пермской в Ленинском районе Новосибирска погасли светофоры — водители встали в длинную пробку.


Сообщение о неработающих светофорах появилось в сервисе Яндекс.Пробки в 7:33. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) информацию о сбое в работе светофоров подтвердили.


«Заявка поступала к нам. Специалисты уже выехали на место, пока причина сбоя неизвестна», — пояснили корреспонденту НГС в СМЭУ.


Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость автомобилей в потоке в 7:45 не превышала 7 км/ч. В целом уровень пробок в Новосибирске в это время оценивалась в 6 баллов.


Из-за неработающих светофоров автомобили встали в серьёзный затор
Из-за неработающих светофоров автомобили встали в серьёзный затор


В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе. 

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