Готовим кошельки: СГК назвала сумму ремонта теплосетей в Новосибирске

Чтобы восстановить все городские теплосети понадобится больше 40 миллиардов рублей

Энергетики утверждают, что в Новосибирске самый низкий тариф на тепло





В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, сколько денег нужно на ремонт теплосетей Новосибирска.





По информации коммунальщиков, на восстановление городских теплосетей понадобится больше 40 миллиардов рублей.





«По нашим прогнозам, для приведения тепловых сетей в нормальное состояние требуется порядка 42 млрд рублей — это только по Новосибирску», — сообщил сегодня технический директор СГК Олег Петров.





Ранее пресс-служба СГК сообщала, что в Новосибирске с начала отопительного сезона нашли 861 повреждение на тепломагистралях. Все аварии случались на тепломагистралях, проложенных больше 20 лет назад.





В СГК утверждают, что в Новосибирске сегодня самые низкие тарифы на тепловую энергию.







«В Новосибирске возраст трубы, которая оставила без тепла часть жителей города, составил 55 лет. Количество выявленных повреждений напрямую коррелирует с состоянием тепловых сетей города и степенью их износа», — сообщали ранее коммунальщики





На днях стало известно, что тарифы на тепло в Новосибирске и области могут вырасти в июле 2019 года. Источник, близкий к СГК, сообщал, что незначительный рост тарифов может произойти и с 1 января 2019 года — соответственно росту НДС, который повышен с 18% до 20%.







Спустя несколько дней премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за коммунальные услуги в следующем году в два этапа, сообщили в пресс-службе правительства. Такая схема была предложена в связи с повышением НДС с 1 января с 18% до 20%.







На прошлой неделе в Новосибирске подняли другие тарифы — на проезд в общественном транспорте. Они вступят в силу 1 декабря.

