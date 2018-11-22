Молодой новосибирец придумал онлайн-помощник для врачей и выиграл полмиллиона
Медики смогут следить за работой сердца через мобильное приложение
В ноябре 14 молодых учёных и предпринимателей из Новосибирска получили гранты по 500 тысяч рублей на разработки — НГС узнал, на что идут эти деньги.
Среди победителей программы «Умник» государственного Фонда содействия инновациям — 14 проектов в области медицины, физики и химии. Как пояснили в новосибирском представительстве фонда, гранты получили учёные из НГУ, Института теплофизики, Института вычислительных технологий, клиники Мешалкина, Института химической биологии и фундаментальной медицины, компании «Дата Ист» и так далее.
Один из победителей, аспирант центра интервенционной кардиологии клиники Мешалкина Игорь Михеенко рассказал НГС, что разработал алгоритм, который помогает врачам делать выводы о результатах ЭКГ.
«Будет создано мобильное приложение для смартфонов, можно будет сфотографировать плёнку кардиограммы, и на экране появляется заключение об ЭКГ.
Здесь идея была в том, чтобы создать универсальный инструмент, который будет чётко измерять все данные», — объяснил исследователь.
По словам Игоря Михеенко, это приложение ускорит работу специалистов в кардиологии, а врачам иных профилей поможет лучше понять показатели ЭКГ. Пациентам этот алгоритм вряд ли будет необходим, хотя в теории и они смогут скачать и использовать это приложение.
Ещё одно исследование, получившее финансирование, — разработка компании «Энергоэлемент». В компании объяснили, что сделали систему, которая будет эффективно тушить возгорание литийионных аккумуляторов.
«Она (система. — Прим. ред.) полезна тем, что на мировой арене нет разработанной системы, надёжно тушащей высокоёмкие литийионные аккумуляторы», — отметили в компании.
Эту систему придумал молодой сотрудник компании из Ульяновска, инженер Максим Барышников, а научным руководителем проекта стал генеральный директор «Энергоэлемента» Александр Логинов — ранее он работал в новосибирском Институте химии твёрдого тела СО РАН.
Ранее трое студентов из Новосибирска тоже получили гранты по полмиллиона рублей — исследователи подробно рассказали корреспонденту НГС, что означают их проекты.
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Мария Морсина
Фото предоставлены Игорем Михеенко (1), компанией «Энергоэлемент» (3)