Молодой новосибирец придумал онлайн-помощник для врачей и выиграл полмиллиона

Игорь Михеенко — аспирант в клинике Мешалкина, сейчас он занимается исследованием, которое поможет кардиологам

В ноябре 14 молодых учёных и предпринимателей из Новосибирска получили гранты по 500 тысяч рублей на разработки — НГС узнал, на что идут эти деньги.







Среди победителей программы «Умник» государственного Фонда содействия инновациям — 14 проектов в области медицины, физики и химии. Как пояснили в новосибирском представительстве фонда, гранты получили учёные из НГУ, Института теплофизики, Института вычислительных технологий, клиники Мешалкина, Института химической биологии и фундаментальной медицины, компании «Дата Ист» и так далее.







Один из победителей, аспирант центра интервенционной кардиологии клиники Мешалкина Игорь Михеенко рассказал НГС, что разработал алгоритм, который помогает врачам делать выводы о результатах ЭКГ.







«Будет создано мобильное приложение для смартфонов, можно будет сфотографировать плёнку кардиограммы, и на экране появляется заключение об ЭКГ.





Здесь идея была в том, чтобы создать универсальный инструмент, который будет чётко измерять все данные», — объяснил исследователь.







По словам Игоря Михеенко, это приложение ускорит работу специалистов в кардиологии, а врачам иных профилей поможет лучше понять показатели ЭКГ. Пациентам этот алгоритм вряд ли будет необходим, хотя в теории и они смогут скачать и использовать это приложение.







Ещё одно исследование, получившее финансирование, — разработка компании «Энергоэлемент». В компании объяснили, что сделали систему, которая будет эффективно тушить возгорание литийионных аккумуляторов.







Система компании «Энергоэлемент» должна помочь в тушении литийионных аккумуляторов. На фото — её автор Максим Барышников





«Она (система. — Прим. ред.) полезна тем, что на мировой арене нет разработанной системы, надёжно тушащей высокоёмкие литийионные аккумуляторы», — отметили в компании.







Эту систему придумал молодой сотрудник компании из Ульяновска, инженер Максим Барышников, а научным руководителем проекта стал генеральный директор «Энергоэлемента» Александр Логинов — ранее он работал в новосибирском Институте химии твёрдого тела СО РАН.







Ранее трое студентов из Новосибирска тоже получили гранты по полмиллиона рублей — исследователи подробно рассказали корреспонденту НГС, что означают их проекты.

