Слабый, но красивый: в небе над Новосибирском начался пик метеорного потока

В ночном небе можно будет увидеть примерно 5 метеоров в час

Лучше всего следить за падающими звёздами подальше от города

В ночь на 21 ноября начнётся пик метеорного потока Альфа-Моноцеротиды — «падающие звёзды» можно будет наблюдать в местах, где нет городской засветки.





«Метеорный дождь активен с 15 по 25 ноября, с максимумом 21 ноября. Это слабый поток, примерно 5 метеоров в час, хотя бывали и всплески. Последний раз Моноцеротиды давали короткий всплеск в 1995 г. Его максимум измерялся около 400 метеоров в час, но наблюдался в течение пяти минут, а длительность всего всплеска составила 30 минут. О нем сообщали многие наблюдатели», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.





Метеорный поток назвали так по созвездию, в котором расположена точка, из которой, как кажется, и вылетают частицы потока — созвездие Единорога, около звезды Альфы.





«Созвездие Единорога появляется над восточным горизонтом после полуночи и видно его всю ночь. Для того чтобы увидеть метеор, лучше выбрать местность, где нет городской засветки и горизонт не загораживают высотки. Метеорные потоки наблюдают без оптических приборов», — уточнила Виктория Дамм.





Ровно месяц назад начался пик самого активного метеорного потока года — потока Ориониды, связанного с вхождением Земли в пылевой след кометы Галлея.