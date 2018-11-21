Слабый, но красивый: в небе над Новосибирском начался пик метеорного потока
В ночном небе можно будет увидеть примерно 5 метеоров в час
В ночь на 21 ноября начнётся пик метеорного потока Альфа-Моноцеротиды — «падающие звёзды» можно будет наблюдать в местах, где нет городской засветки.
«Метеорный дождь активен с 15 по 25 ноября, с максимумом 21 ноября. Это слабый поток, примерно 5 метеоров в час, хотя бывали и всплески. Последний раз Моноцеротиды давали короткий всплеск в 1995 г. Его максимум измерялся около 400 метеоров в час, но наблюдался в течение пяти минут, а длительность всего всплеска составила 30 минут. О нем сообщали многие наблюдатели», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.
Метеорный поток назвали так по созвездию, в котором расположена точка, из которой, как кажется, и вылетают частицы потока — созвездие Единорога, около звезды Альфы.
«Созвездие Единорога появляется над восточным горизонтом после полуночи и видно его всю ночь. Для того чтобы увидеть метеор, лучше выбрать местность, где нет городской засветки и горизонт не загораживают высотки. Метеорные потоки наблюдают без оптических приборов», — уточнила Виктория Дамм.
Ровно месяц назад начался пик самого активного метеорного потока года — потока Ориониды, связанного с вхождением Земли в пылевой след кометы Галлея.
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Дмитрий Здорников, Елена Громкова
Фото Алексея Парфёнова