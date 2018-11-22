Всё для детей: владельцы здания детсада рассказали, что с ним будет после вооружённого вторжения

Сносить его не будут, гарантирует представитель бизнесмена

Представитель бизнесмена Станислава Беляева рассказала о том, что будет со зданием и участком на Соревнования, 22
Представитель бизнесмена Станислава Беляева рассказала о том, что будет со зданием и участком на Соревнования, 22


Владельцы здания детского сада на улице Соревнования, 22Б в центре Новосибирска не собираются его сносить — в минувшую субботу вооружённые люди заняли здание, выселив из него частный детсад «Акварель».


О планах собственника здания корреспонденту рассказала его представитель Екатерина Полозова. Сам предприниматель Станислав Беляев, которому принадлежит здание, лично общаться с прессой пока не желает, заверила Полозова.


Екатерина Полозова объяснила, Станислав Беляев зарегистрировал своё право собственности на участок и здание 31 октября 2018 года, а выкупил это здание у завода имени Коминтерна ещё в 2016 году. Ранее суд Центрального района, по словам представительницы Беляева, вынес решение, что детский сад арендаторами должен быть освобождён.


«Этот объект сохранит свою социальную значимость. <…> Он так и останется объектом для детей. Никаких строительств торговых центров, многоэтажек, что там было ещё надумано, на этом месте не будет. 


<…> Я пока сейчас сказать не могу, что это будет за объект. Это определено, но я комментировать не могу, это всё-таки планы Станислава Юрьевича, а не мои личные», — сообщила Екатерина Полозова. Подтвердить, что здесь останется именно детский сад, она не смогла.


По словам Полозовой, сейчас двухэтажной постройке требуется капитальный ремонт, который может длиться около года, — после этого будет принято решение об использовании здания. Перестраивать или сносить его, как подчеркнула Полозова, собственник не планирует.


«На сегодняшний момент у нас имеется судебное дело: действительно на нас подала в суд прокуратура города Новосибирска о признании сделки [по покупке детсада] ничтожной. Но областная прокуратура <…> обратилась в прокуратуру города Новосибирска с предложением отозвать исковое заявление в связи с тем, что срок исковой давности об оспаривании данного факта прошёл», — уверяет Екатерина Полозова. 


По данным системы «Контур.Фокус», индивидуальный предприниматель Станислав Беляев является учредителем трёх компаний. Ему принадлежит почти 100% ООО «Кедр» (строительство жилых и нежилых зданий), 30% зарегистрированной в Ленинградской области компании «Меди Плюс» (розничная торговля лекарственными товарами) и компания «Фитнес-Драйв» (продажа спортивных товаров). Впрочем, последняя фирма, по информации «Контур.Фокус», находится в стадии ликвидации.


Частный детский сад «Акварель» на улице Соревнования, 22Б был занят вооружёнными людьми ранним утром в субботу, 17 ноября, когда в здании менялась охрана. По словам занявших детсад людей, они представляли интересы нового владельца здания.

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