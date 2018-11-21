«Мерседес» опустил цены на седаны ниже 2 миллионов рублей

Длина A-Class составляет 4458 мм





Компания Mercedes-Benz назвала цены на новый седан A-Class, самый компактный и доступный из седанов марки — его длина составляет 4458 мм.





Стоимость модели стартует от 1 810 000 рублей. Для сравнения: С-класс, длина которого составляет 4686 мм, стоит существенно дороже — от 2 400 000 рублей. Появления седана A-Class давно ждали и в мире, и в России, где хетчбэки A-Class не пользуются спросом. Таким образом, минимальная стоимость седанов Mercedes упала ниже 2 миллионов рублей.





«Ждем его в следующем году — февраль–март. Мы потенциально проработали, у нас есть спрос на него — достаточно интересный автомобиль. Кто будет потребитель, жизнь покажет», — рассказал НГС директор новосибирского дилерского центра Mercedes «СТС Автомобили» Павел Костенко.





Салон A-Class





Седан A-Class создан на базе хетчбэка на платформе MFA. Автомобиль оснащен 1,3-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 163 л.с. До сотни седан разгоняется за 8,1 секунды. В базовой версии машина имеет 16-дюймовые литые диски, тканевый салон, цифровую приборную панель, круиз-контроль, систему аварийного торможения, адаптивные фары дальнего света. В максимальной версии седан стоит 2 340 000 рублей.





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