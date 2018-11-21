Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России
Магазины товаров для дома работают в 17 городах страны
Из России уходит сеть гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта Castorama, сообщает Интерфакс. Магазины находятся в 17 городах, в том числе и в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре.
«Ретейлер принял решение уйти с рынков России, Испании и Португалии, чтобы сконцентрироваться на ключевых рынках, где у него уже есть лидерская позиция или есть перспективы занять ее», — цитирует Интерфакс гендиректора Kingfisher Веронику Лори, чьи слова приводятся в сообщении компании.
В третьем квартале 2018 года выручка Castorama в России сократилась на 6,4% — до 101 миллиона фунтов стерлингов. В рублях продажи выросли на 5,2%. В прошлом году российский бизнес показал операционный убыток в размере 8 миллионов фунтов стерлингов.
В этом году из России ушла торговая сеть Media Markt. Бизнес купила другая крупная сеть — «М.Видео».
Фото: Castorama