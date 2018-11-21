Хоккейная «Сибирь» избавилась от легионера из Франции

Нападающий из Франции попал в состав «Сибири» весной этого года





Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расстался с одним из легионеров, французом Шарлем Бертраном.





«Хоккейный клуб "Сибирь" и нападающий Шарль Бертран расторгли контракт по соглашению сторон. Желаем форварду удачи на новом месте!» — говорится в сообщении пресс-службы команды.





Бертран вошёл в состав «Сибири» в апреле 2018 года. Он родился и начал заниматься хоккеем во Франции, но профессиональную карьеру начал и вёл в Финляндии с 2010 года. С 2011 года форвард играет за сборную Франции.





После неудачного начала этого сезона хоккейная «Сибирь» одержала три победы подряд — накануне она с минимальным счётом обыграла уфимский «Салават Юлаев».

