Хоккейная «Сибирь» избавилась от легионера из Франции

Новосибирский клуб расторг контракт с нападающим Шарлем Бертраном

Нападающий из Франции попал в состав «Сибири» весной этого года
Нападающий из Франции попал в состав «Сибири» весной этого года


Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расстался с одним из легионеров, французом Шарлем Бертраном.


«Хоккейный клуб "Сибирь" и нападающий Шарль Бертран расторгли контракт по соглашению сторон. Желаем форварду удачи на новом месте!» — говорится в сообщении пресс-службы команды.


Бертран вошёл в состав «Сибири» в апреле 2018 года. Он родился и начал заниматься хоккеем во Франции, но профессиональную карьеру начал и вёл в Финляндии с 2010 года. С 2011 года форвард играет за сборную Франции.


После неудачного начала этого сезона хоккейная «Сибирь» одержала три победы подряд — накануне она с минимальным счётом обыграла уфимский «Салават Юлаев».

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