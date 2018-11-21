Трассу под Новосибирском засыпало коробками с бытовой техникой
ДТП случилось после столкновения двух большегрузов
После аварии сегодня днём в Коченёвском районе Новосибирска одна фура не успела затормозить перед другой фурой и улетела в кювет — груз рассыпался по дороге.
Авария случилась неподалёку от станции Дупленская. Большегруз выезжал с автозаправки на трассу и поворачивал в сторону Омска, рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде отделения ГИБДД по Коченёвскому району Татьяна Дегтярёва.
По её словам, часть автомобилей, которые ехали в это время по трассе, притормозила или успела объехать фуру. «Другое транспортное средство — большегруз "Фридлайнер" с прицепом — не успел отреагировать, вовремя притормозить», — уточнила Татьяна Дегтярёва.
После того как «Фридлайнер» резко затормозил, его и прицеп занесло: он сначала въехал в стоящую на обочине фуру «Вольво», а затем съехал в кювет. По дороге разбросало части фуры и её груз.
«В одной из фур повредилась различная бытовая техника», — отмечается в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
В аварии никто не пострадал.
Сегодня утром авария с грузовыми автомобилями произошла также на трассе Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе — в ГИБДД ищут очевидцев.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Татьяной Дегтярёвой