Трассу под Новосибирском засыпало коробками с бытовой техникой

ДТП случилось после столкновения двух большегрузов

Груз и части автомобиля пришлось убирать с дороги
Груз и части автомобиля пришлось убирать с дороги


После аварии сегодня днём в Коченёвском районе Новосибирска одна фура не успела затормозить перед другой фурой и улетела в кювет — груз рассыпался по дороге.


Авария случилась неподалёку от станции Дупленская. Большегруз выезжал с автозаправки на трассу и поворачивал в сторону Омска, рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде отделения ГИБДД по Коченёвскому району Татьяна Дегтярёва.


По её словам, часть автомобилей, которые ехали в это время по трассе, притормозила или успела объехать фуру. «Другое транспортное средство — большегруз "Фридлайнер" с прицепом — не успел отреагировать, вовремя притормозить», — уточнила Татьяна Дегтярёва.


После того как «Фридлайнер» резко затормозил, его и прицеп занесло: он сначала въехал в стоящую на обочине фуру «Вольво», а затем съехал в кювет. По дороге разбросало части фуры и её груз. 


«В одной из фур повредилась различная бытовая техника», — отмечается в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».


В аварии никто не пострадал.


Сегодня утром авария с грузовыми автомобилями произошла также на трассе Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе — в ГИБДД ищут очевидцев.

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